Uno de los grandes dolores de cabeza que tiene Colo Colo en el mercado de fichajes de verano 2026 es la situación de Brayan Cortés. El Indio terminó su préstamo en Peñarol y debe regresar al Cacique a definir su futuro, uno que lo tenía más afuera que adentro del Estadio Monumental.

En las últimas semanas el guardameta ha estado buscando un nuevo destino en el extranjero y en México su nombre sonó con fuerza. Sin embargo, el Puebla finalmente descartó el fichaje del portero, quien asoma como la gran piedra de tope para un acuerdo.

Si bien en el Cacique están dispuestos a dejarlo partir, todas las negociaciones que se han mantenido por su fichaje hoy están caídas. Esto, por culpa del propio jugador y el alto sueldo que recibe tras renovar en 2025.

Brayan Cortés, el gran problema para sacar a Brayan Cortés de Colo Colo

En Colo Colo necesitan respuestas lo antes posible sobre el tema Brayan Cortés. El arquero está desesperado por salir al extranjero pero ha sido el principal punto por el que se han caído todas las negociaciones.

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y su salida de Colo Colo se complica. Foto: Peñarol.

El periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube se refirió a lo que han sido las opciones que llegaron al Estadio Monumental por el portero. “Tiene dos propuestas, pero ninguna es convincente“, sorprendió de arranque.

En esa misma línea, el reportero albo destapó que es el propio Brayan Cortés quien está complicando su salida de Colo Colo. “Me atrevo a decir que no son convincentes para el jugador“.

¿La razón? Pueden ser varias, aunque el periodista dio dos que parecen ser las principales. “Puede ser un destino que no te guste, que el sueldo no sea satisfactorio“.

Cabe recordar que para ir a Peñarol, el guardameta resignó parte de su sueldo para llegar a acuerdo. Ahora su plan es mantenerse afuera, pero ningún club quiere darle lo que hoy recibe en el Eterno Campeón, cercano a los 60 millones.

Colo Colo espera para que Brayan Cortés toma una decisión sobre su futuro y les ayude a sacarlo en 2026. El Cacique le quiere dar en el gusto al Indio en su deseo de partir, pero no hará una inversión importante.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en 2025?

Brayan Cortés finalizó la temporada 2025 disputando un total de 36 partidos oficiales entre Colo Colo y Peñarol. En ellos dejó su arco en cero en 12 encuentros y recibió 45 goles en los 3.300 minutos que estuvo dentro de la cancha.