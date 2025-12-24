No salió humo blanco en la última reunión de directorio en Colo Colo. El Cacique tuvo una junta para analizar lo que está pasando en el mercado de fichajes del 2026 y un caso en particular: Joaquín Sosa.

El Eterno Campeón está muy interesado en el defensor que pertenece al Bologna de Italia y por el que han avanzado en cuanto al acuerdo con el jugador. Sin embargo, el club dueño de su pase no está del todo convencido y pone trabas a las cosas.

Y es que luego de que no se confirmara su arribo este martes como todos lo esperaban, se conoció que el Rossoblú está tomando una postura negativa a negociar. Esto, ya que tienen otros planes para él.

Bologna duda de ceder a Joaquín Sosa a Colo Colo

En Colo Colo quieren afinar los últimos detalles para poder tener a su segundo refuerzo para la temporada 2026. El Cacique va a la carga por Joaquín Sosa, pero se encuentra con un inesperado problema con el Bologna.

El periodista Edson Figueroa abordó el caso en su canal de YouTube y reveló que en Italia ponen trabas por una razón. “A mí me decían que Bologna quería un equipo que esté en competencia internacional para revalorizarlo, pero termina el vínculo en 6 meses“, lanzó.

El escenario no deja de llamar la atención, ya que Joaquín Sosa finalizará su vínculo muy pronto. “Donde vaya no tendría que importarle mucho“, enfatizó el reportero albo.

En esa misma línea y pese a los rumores, Edson Figueroa dejó en claro que esto mantiene alejado al defensor como fichaje del Cacique. “No es refuerzo de Colo Colo, habrá que seguir esperando y negociando“.

El plan tras la reunión de directorio de Blanco y Negro es aprovechar estos días para poner resolver esto. Con ello, buscan la próxima semana hacer el anuncio oficial y cerrar una de las prioridades en el mercado.

Colo Colo sigue haciendo lo posible para poder concretar el fichaje de Joaquín Sosa. El Cacique apuesta por el zaguero uruguayo para reemplazar a Sebastián Vegas y así ir a pelear títulos en el 2026.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Sosa en la temporada 2025?

Joaquín Sosa suena fuerte en Colo Colo luego de haber disputado 20 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 1.203 minutos dentro del campo de juego.