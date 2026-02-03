Colo Colo intenta dejar en el pasado rápidamente su triste debut en la Liga de Primera 2026. El Cacique cayó por 3-1 ante Deportes Limache y se llenó de dudas en este inicio oficial del año, con Fernando Ortiz incluso ya colgando de su puesto de DT.

Y es que lo visto por los albos en Valparaíso hizo recordar los peores momentos que vivió el equipo hace solo uno años.

Sin ir más lejos, con esta derrota más los demás resultados que se dieron a lo largo de la fecha, el equipo del Tano Ortiz volvió a repetir un hito que los hinchas esperaban no volver a vivir nunca más: ser colistas.

El Cacique es oficialmente último en el torneo

Jugado el úlitmo partido entre O’Higgins y Deportes Concepción, que terminó en 2-1 a favor de los rancagüinos, la tabla muestra a Colo Colo como colista del torneo con cero puntos y una diferencia de goles de -2.

Pese a que el mismo León de Collao, Coquimbo Unido, Huachipato y Everton también debutaron con sendas derrotas, lo hicieron manteniendo una diferencia de goles que a lo menos sirve para estar arriba del Cacique.

Para ver la última vez que los albos fueron sotaneros en el torneo local hay que retroceder hasta el fue el 6 enero del 2021, cuando tras perder 3-0 con Wanderers en Valparaíso por la fecha 28 el popular usó ese tan poco decoroso lugar. Y ojo, que en ese año terminaron peleando por no descender.

Habrá que ver si en la segunda fecha el equipo de Ortiz logra un resultado que le permita salir de ese vergonzoso último puesto. Será ante Everton en el Monumental, en un partido donde ya hay varios que piensas que el DT se juega prácticamente el puesto.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a jugar ante Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

