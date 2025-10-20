Es tendencia:
Lo peor ya pasó: Colo Colo jugará ante tres equipos comprometidos con el descenso por un lugar en las copas

El Cacique no pudo en su visita ante el superlíder Coquimbo Unido, lo que lo dejó complicado en su pelea por clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Por suerte, de aquí en más se ven en el horizonte albo rivales que, en el papel, se ven más accesibles.

Por Patricio Echagüe

El Cacique debe sumar varios puntos en los seis partidos que le restan en el torneo.
© Photosport.El Cacique debe sumar varios puntos en los seis partidos que le restan en el torneo.

Colo Colo tuvo un regreso amargo a la acción tras el parón por el Mundial Sub 20. Los albos tuvieron poco que hacer ante el superlíder Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, cayendo por 1-0 por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

El resultado dejó al Cacique bastante complicado en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. De momento los de Fernando Ortiz son octavos con 34 puntos, a cuatro de Cobresal, elenco que por ahora cierra a los equipos coperos del 2026.

Por suerte para Colo Colo bien podríamos decir que lo peor ya pasó pensando en la recta final del año. Esto lo decimos porque de aquí más se ven en el horizonte rivales que, por lo menos en el papel, se ven un poco más accesibles.

Tres que pelean el descenso y un rival directo para Colo Colo

En las seis fechas que quedan por jugar al Cacique le queda enfrentar a tres equipos que pelean por mantener la categoría como Deportes Limache, Unión Española y Unión La Calera. Además, jugará ante un rival directo por la Copa Sudamericana como Cobresal.

Colo Colo está a cuatro puntos de meterse en los puestos de copas internacionales del 2026.

Colo Colo está a cuatro puntos de meterse en los puestos de copas internacionales del 2026. | Foto: Photosport.

Y ojo que los dirigidos por Fernando Ortiz cierran en el Estadio Monumental con Audax Italiano, que dependiendo sus próximos resultados, podría estar en esa pelea también por un lugar en la Sudamericana

  • Fecha 25: Deportes Limache (local) –  Lunes 27 de octubre a las 20:00 horas – Estadio Nacional
  • Fecha 26: Ñublense (visita) – Sábado 01 de noviembre a las 18:00 horas – Nelson Oyarzún de Chillán
  • Fecha 27: Unión Española (visita) – Sábado 08 de noviembre a las 15:00 horas – Santa Laura
  • Fecha 28: Unión La Calera (local) – Fin de semana del 23 de noviembre
  • Fecha 29: Cobresal (visita) – Fin de semana del 30 de noviembre
  • Fecha 30: Audax Italiano (local) – Fin de semana del 7 de diciembre

Cabe recordar que el primero y segundo de esta Liga de Primera 2025 clasifican directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto el tercero más el campeón de la Copa Chile 2025 van a la etapas previas. Por último del cuarto al séptimo van a la Copa Sudamericana.

Así marcha el Cacique en la Liga de Primera 2025

