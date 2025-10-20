Aseguran que este jugador pudo haber cambiado toda la historia de Colo Colo ante Coquimbo: “Ganaba…”

Las derrotas persiguen a Colo Colo en la temporada 2025 y este domingo sumó un nuevo fracaso, porque se inclinó ante el líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los albos buscaron hacerle daño al puntero de la Liga de Primera, pero no lo lograron y cayeron por 1-0 ante los Piratas en el norte.

El Cacique no hizo un mal juego en el primer tiempo, sin embargo, la falta de gol le pesó y apuntan a la ausencia de Javier Correa como la razón de la derrota de Colo Colo.

Patricio Yáñez apunta a la ausencia de Javier Correa en Colo Colo

Uno de los tantos análisis de la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido lo hizo Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura dijo que si hubiese jugado el 9 argentino el resultado habría sido distinto.

Javier Correa no pudo jugar ante el puntero por su enésima lesión muscular en la temporada, situación que le costó cara a su equipo.

Colo Colo mastica una nueva derrota. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Le falta un 9, es la realidad del fútbol a nivel mundial, es una tarea que está inconclusa en el fútbol chileno. Teniendo un 9, teniendo a Correa, seguramente Colo Colo le ganaba a Coquimbo, no tengo ninguna duda, sacaba una diferencia importante en el primer tiempo, donde fue superior“, dijo el ex jugador albo.

“Colo Colo dominó, tuvo oportunidades, pero no tuvo gol. Después, la pera blanda, el gol del segundo tiempo le genera esto, que lo tiene que corregir el técnico Ortiz. No se puede venir abajo el equipo, no puede ser que un gol después de trabajar un mes y entender a los jugadores que tiene que son experimentados, que se le vengan los jugadores abajo, fue anímico”, cerró Yáñez.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

