Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Gianluca Prestianni admite que se le bajaron los humos tras perder el Mundial Sub 20: “Son enseñanzas”

Luego de perder la final del Mundial Sub 20, Prestianni dejó de lado las burlas contra el público chileno y los rivales pues aprendió la lección.

Por Felipe Escobillana

Prestianni tras perder la final ante México
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPrestianni tras perder la final ante México

Gianluca Prestianni fue el jugador más polémico del Mundial Sub 20 para los chilenos. Se burló del público, insultó a un pasapelota en la final y le gustaba mofarse de los rivales poniendo música cuando les ganaban.

Marruecos los aterrizó de golpe y asegura, en el regreso a su país, que ha sacado lecciones de todo lo vivido en Chile, aunque sin especificar si debe centrarse más en lo futbolístico que en otra cosa.

“Son enseñanzas, nos dolió un montón, queríamos ganar el Mundial, no se nos dio pero hay que levantar cabeza”, manifestó el jugador del Benfica.

Prestianni tras perder la final contra Marruecos

Prestianni tras perder la final contra Marruecos

Prestianni sueña con ir al Mundial 2026

También señaló que vio las palabras que le dedicaron emblemas de la selección de Argentina. “Contento por el mensaje de Messi, del Kun y Scaloni. Agradecerles por bancar desde lejos”, sostuvo.

Sobre lo sucedido en el Nacional, asegura que “se habló con el cuerpo técnico y compañeros en el vestuario, quedamos felices por el trabajo que hicimos”.

Publicidad
Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

ver también

Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

Finalmente estableció que espera ir al Mundial el próximo año. “Todos los que estamos acá soñamos con vestir la camiseta de la selección mayor, trabajamos para llegar hasta ahí”, señaló.

“Obvio que queremos estar en el Mundial, soñamos con eso, me tocó con la Sub 20 ahora y no se nos dio, pero hay que trabajar ahora para cuando sea ir con la mayor”, finalizó Prestianni.

Lee también
El equipo chileno que festejó la derrota de Argentina en el Mundial Sub 20
Chile

El equipo chileno que festejó la derrota de Argentina en el Mundial Sub 20

¿Malos perdedores? El cuestionable gesto argentino en la final
Internacional

¿Malos perdedores? El cuestionable gesto argentino en la final

“Chileno te vamos a…”: Horrible despedida de Argentina del país
Internacional

“Chileno te vamos a…”: Horrible despedida de Argentina del país

El canal que transmitirá I. Del Valle vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana
Internacional

El canal que transmitirá I. Del Valle vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo