Gianluca Prestianni fue el jugador más polémico del Mundial Sub 20 para los chilenos. Se burló del público, insultó a un pasapelota en la final y le gustaba mofarse de los rivales poniendo música cuando les ganaban.

Marruecos los aterrizó de golpe y asegura, en el regreso a su país, que ha sacado lecciones de todo lo vivido en Chile, aunque sin especificar si debe centrarse más en lo futbolístico que en otra cosa.

“Son enseñanzas, nos dolió un montón, queríamos ganar el Mundial, no se nos dio pero hay que levantar cabeza”, manifestó el jugador del Benfica.

Prestianni sueña con ir al Mundial 2026

También señaló que vio las palabras que le dedicaron emblemas de la selección de Argentina. “Contento por el mensaje de Messi, del Kun y Scaloni. Agradecerles por bancar desde lejos”, sostuvo.

Sobre lo sucedido en el Nacional, asegura que “se habló con el cuerpo técnico y compañeros en el vestuario, quedamos felices por el trabajo que hicimos”.

Finalmente estableció que espera ir al Mundial el próximo año. “Todos los que estamos acá soñamos con vestir la camiseta de la selección mayor, trabajamos para llegar hasta ahí”, señaló.

“Obvio que queremos estar en el Mundial, soñamos con eso, me tocó con la Sub 20 ahora y no se nos dio, pero hay que trabajar ahora para cuando sea ir con la mayor”, finalizó Prestianni.