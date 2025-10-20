Es tendencia:
Mundial Sub 20

Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

El delantero argentino fue una buena figura en Argentina, pero su comportamiento fuera de la cancha dejó mucho que desear.

Por Felipe Escobillana

© CHVPrestianni insultó a los pasapelotas en la final

Uno de los mejores jugadores de Argentina Sub 20 fue el delantero Gianluca Prestianni, quien juega en el Benfica. Fue lo más incisivo en la ofensiva trasandina, pero nunca encontró la llave para batir a Marruecos en la final.

El problema es que esa calidad deportiva no la demuestra fuera de ella. Fue quien más se burló de Chile y del público nacional, que constantemente alentaba a los rivales trasandinos y eso le molestó.

“Disfrutan del Sub 20 porque quedaron afuera del otro“, señaló en zona mixta tras avanzar a cuartos de final hace algunos días. Y después señaló “que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala”.

Insultos y lágrimas de Prestianni

Esa “cábala” se rompió ayer con la derrota de Argentina ante el seleccionado africano, instancia en la que tuvo un hecho muy repudiable al insultar a un pasapelotas en el Nacional.

Prestianni se rió de Chile todo el Mundial, pero no pudo levantar el trofeo

Según consigna AS Chile, fue muy violento con un chico que estaba al borde de la cancha. “La con… de tu madre”, le repitió varias veces porque no le pasaba la pelota rápidamente cuando salía del terreno de juego al momento de ir abajo en el marcador.

Finalizado el encuentro fue de los más afectados con la derrota y no quiso tampoco dar declaraciones en la zona mixta. Todo eso mientras el público chileno festejaba a Marruecos.

De hecho, se escucharon muchas pifias para Prestianni por haber sido tan provocador en los días previos. Esas que seguramente se llevará a Portugal como recuerdo, con la intención de triunfar en su club para jugar por la adulta en algún momento y enfrentar a Chile, un rival que conoció bien en nuestro país.

