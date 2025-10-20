La reciente fecha del fútbol chileno dejó otro damnificado en la tabla y también en la banca. Es que tras partir como avión y pelear en la parte alta del torneo, técnico nacional ahora dejó su cargo tras seguidilla de malos resultados.

Se trata de la Primera B, donde Deportes Recoleta se aleja cada vez más de la liguilla del ascenso. El pasado fin de semana, cayeron 3-2 como local ante Rangers y se acabó la paciencia con su ahora ex técnico.

Fue así que este lunes se oficializó la salida de Luis Landeros, entrenador que arribó en 2023 y que hizo historia tras salvar agónicamente del descenso a los textileros ese año. Además, llevó al equipo a la liguilla por subir en 2024.

Así se fue un nuevo DT del fútbol chileno

Deportes Recoleta informó a sus hinchas que Luis Landeros ya no seguirá siendo más su entrenador, tras dos años al mando del club en la Primera B. Con emotivas palabras, los textileros le dicen adiós al DT que completó ocho duelos seguidos sin ganar.

Luis Landeros dice adiós al Reco /Photosport

“Por mutuo acuerdo y en buenos términos ha finalizado el contrato que vinculaba al entrenador Luis Landeros con nuestra institución”, partió diciendo el elenco capitalino, previo a la aplaudida frase.

Fue ahí que en el Reco apelaron a los difíciles momentos con Landeros en el fútbol chileno, diciendo que “reconocemos en él y sus colaboradores su alto compromiso y buena disposición en un momento complicado en lo deportivo”.

“Ahí, competimos hasta el último minuto la permanencia en la categoría (2023)”, cuando en los descuentos mandaron a Puerto Montt a Segunda División. Por ahora, asumirá el mando Omar Toloza, actual jefe técnico del Fútbol Joven en Recoleta.