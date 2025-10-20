Es tendencia:
Liga de Primera

“Sabemos que la gente…”: nuevo dueño de O’Higgins avisa por público de Coquimbo rumbo al título en Rancagua

Ambos equipos animarán el partido de la fecha el próximo sábado. Celestes quieren arruinar la fiesta pirata.

Por Nelson Martinez

O'Higgins y Coquimbo animarán el duelo de la fecha.
© Photosport.O'Higgins y Coquimbo animarán el duelo de la fecha.

Volvió el fútbol chileno y la Liga de Primera tiene a Coquimbo Unido firme en la cima y con campaña histórica. Los piratas no sueltan la punta y pareciera cosa de tiempo su inédito título.

Eso sí, ahora afrontarán uno de los desafíos más complejos de las últimas fechas. Es que los piratas deben visitar Rancagua, donde los espera O’Higgins, otro de los animadores del torneo y ahora terceros en la tabla.

El Capo de Provincia pelea palmo a palmo el Chile 2 con U Católica, U de Chile y Audax Italiano. Además, el duelo promete porque están invictos como local, tanto en San Fernando como en el Codelco El Teniente.

¿Público de Coquimbo? En O’Higgins avisan su postura

Matías Ahumada, nuevo dueño de O’Higgins y que vive en Rancagua, habló post triunfo ante Iquique y dejó en claro cómo esperan en la Ciudad Histórica el partido ante el líder Coquimbo.

Matías Ahumada, uno de los dueños del Capo / Foto: Maximiliano Figueroa.

“Hemos solicitado el aforo completo y queremos que haya publico visitante. Sabemos que la gente nos va a acompañar. Es importante para el marco y para el campeonato”, partió diciendo uno de los dueños del club celeste.

En ese sentido, el mandamás de O’Higgins reveló que espera con ansias la “Súper Final” ante Coquimbo en El Teniente. Y tal como ante Audax Italiano en el regreso al estadio, avisa una gran previa.

En la primera rueda ganó el pirata 2-0 /Photosport

“Va a haber una audiencia nacional para los que son primeros y segundos hoy (la UC los desplazó posteriormente al tercer lugar). Planificamos una fiesta, para seguir elevando el estándar de lo que es O’Higgins”, cerró.

