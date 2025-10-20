Coquimbo Unido dio otro gran paso en el camino hacia el título de la Liga de Primera. Los piratas vencieron a Colo Colo en un partido muy difícil y alcanzaron 59 puntos en la punta de la tabla de posiciones, manteniendo una distancia considerable con sus seguidores.

Hoy, Coquimbo le saca 14 puntos a U. Católica, su escolta más cercana. La diferencia es de 15 unidades con O’Higgins y 16 con Audax Italiano, los otros equipos que están en lo alto de la clasificación del fútbol chileno.

Es por eso que muchos se preguntan cuándo el Pirata se declarará campeón de manera oficial. Hay que tener en cuenta que restan solo seis fechas para que termine el torneo y a Coquimbo Unido le basta ganar dos encuentros más para volverse inalcanzable en la tabla de posiciones.

Pero hay una fórmula que permite al equipo de Esteban González ser campeón este mismo fin de semana, en la fecha 25. ¿Se dará?

Cómo Coquimbo Unido puede ser campeón en la próxima fecha

Para la fecha 25 de la Liga de Primera, Coquimbo Unido visitará a O’Higgins (su segundo seguidor más cercano) en Rancagua. El duelo está pactado para el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas. De ganar, los piratas ya darán un paso para ser campeones esa fecha, pero necesitan de otro resultado.

Si el Pirata le gana al Capo de Provincia y, además, U. Católica empata con U. de Chile (domingo 26 de octubre a las 12:30 horas), entonces Coquimbo Unido se declarará campeón con esos 62 puntos, porque nadie podría alcanzarlo después. Ahora, si hay un ganador en el clásico universitario, entonces quedará esperar una fecha más.