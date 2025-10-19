El director técnico de Coquimbo Unido sabía perfectamente que el rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz era un poco diferente al que hacía con Jorge Almirón. Por eso mismo, Esteban González planificó un partido con especial atención a los movimientos del Rey.

Así lo confesó el entrenador del cuadro aurinegro, que venció por 1-0 al Cacique y se prueba la corona de la primera división chilena. Para reducir las posibilidades albas, González dio algunas pistas de la lectura que tuvo del equipo del Tano Ortiz.

“Fue un partido difícil, era el escenario que esperábamos: Colo Colo administrando bien el balón, Arturo Vidal muy cerca de los centrales, manteniendo el equilibrio delante de esos dos jugadores”, describió Esteban González en la conferencia de prensa.

Esteban González tenía clarita la película con los albos. (Pepe Alvujar/Photosport).

Añadió que “crecían los laterales, cuando Aquino progresaba Wiemberg descendía hacia el centro del campo. Más directo Cepeda, pero con perfil cambiado. Desde la administración del balón Colo Colo se siente cómodo y siempre posiciona a sus centrales muy adelantados, con mucho espacio sobre la espalda”. Un punto clave para el Barbón.

Salomón Rodríguez y Cristian Riquelme, dos de las sustituciones que hizo Ortiz en Colo Colo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Hasta las posibles sustituciones del Cacique habían preparado. “El recambio habíamos identificado que podía entrar (Sebastián) Vegas, (Tomás) Alarcón y Salomón (Rodríguez). Habíamos trabajado el partido con esas variantes”, manifestó el Chino. Tenían una radiografía perfecta del cuadro colocolino.

Esteban González admite que Coquimbo tenía a Vidal como clave de Colo Colo

El DT de Coquimbo Unido tenía clara la importancia de Vidal en el funcionamiento de Colo Colo y se lo hizo saber a sus pupilos. De hecho había una instrucción especial para Matías Palavecino, el zurdo argentino, que ha sido una de las figuras de la campaña.

Y que tuvo una gran actuación ante el Rey, que se ganó una tarjeta amarilla por una fuerte falta sobre el ex jugador de Rosario Central. “Cada vez que Arturo Vidal se metía entre los centrales, Matías crecía y nos posicionábamos con dos hombres en salida cuando progresaban los centrales”, detalló el Chino González.

“En el primer tiempo, Villagra rompe más de la cuenta y progresa mucho en el campo. Lo primero era tapar el pase interior, cortar el circuito entre Vidal, Pizarro y Méndez. Que no progresaran con Aquino para la pasada de Wiemberg. Tuvieron una situación, pero después controlamos el partido”, manifestó el ex DT de Deportes Concepción.

Así celebró Coquimbo Unido la gran victoria ante los albos. (Pepe Alvujar/Photosport

También le dedicó un elogio al rival. “Colo Colo hace mucho daño con el pase interior. Y cada vez que interceptáramos, teníamos que jugar a la espalda de los centrales, que corrieran mucho a los costados. Tuvimos dos o tres situaciones, sobre todo con Seba Cabrera”, manifestó el estratego del cuadro coquimbano.

“La táctica fija es un arma importante. Allá ellos abrieron la cuenta con la misma vía”, apuntó el Chino, quien recordó aquel gol de Marcos Bolados en el estadio Monumental durante la única derrota de su equipo en esta Liga de Primera. Algo similar fue el tanto del argentino Bruno Cabrera, quien aprovechó un preciso centro de Juan Cornejo para marcar el festejo definitivo.