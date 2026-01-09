Colo Colo sigue trabajando para traer más refuerzos en el mercado de fichajes. La prioridad ahora mismo es encontrar un central ante la próxima salida de Alan Saldivia, quien partirá al Vasco da Gama.

Hay una larga lista de jugadores siendo considerados para el puesto. Una opción que suena con fuerza es Oscar Salomón, defensa argentino que fue campeón y figura con Platense el año pasado.

Este jueves, los hinchas se ilusionaron al leer que las negociaciones entre el jugador y Newell’s Old Boys, el otro equipo interesado en sus servicios, se cayeron. “Newell’s y Boca (dueño de su pase) llegaron a un acuerdo para la compra del 50% de Oscar Salomón, pero el problema es que no se arregló el contrato del defensor”, dijeron en TyC Sports en Argentina.

¿Se abre la puerta para Colo Colo, entonces? Christopher Brandt puso paños fríos a la opción. El periodista de ESPN reveló que el directorio de Blanco y Negro considera que la llegada de Oscar Salomón está fuera del presupuesto y que su llegada al Cacique es bastante difícil.

Colo Colo sigue buscando refuerzos

El directorio de Blanco y Negro volverá a reunirse este lunes 12 de enero para tomar nuevas decisiones en el mercado de fichajes. Para entonces podría caer el reemplazante de Alan Saldivia, donde también se miran los nombres de Javier Méndez, Junior Barreto y Enzo Roco.

Hasta ahora, Colo Colo solo ha confirmado los fichajes de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa. Además de otro central, los albos están en búsqueda de un delantero y posiblemente un arquero.

