Tabla Liga de Primera: Coquimbo en “modo campeón” y Colo Colo se aleja de Copa Sudamericana

Los piratas no sueltan la amplia ventaja que tienen en la cima del torneo, mientras el Cacique queda obligado a sumar en la siguiente fecha.

Por Nelson Martinez

© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo y el partido de la fecha ante los albos.

En el partido que por pergaminos era el más esperado de la fecha, tanto Coquimbo Unido como Colo Colo se jugaban cosas importantes. Por eso, es importante poner ojo en cómo quedó la tabla tras el duelo.

En lo que parece un inminente título pirata, los de Esteban González llegaban con campaña de solo triunfos en la segunda rueda. Por su parte, el Cacique solo apela a clasificar a Copa Sudamericana.

Con la obligación de ambos sumar en el Francisco Sánchez Rumoroso, el partido fue de ida y vuelta. Con el 1-0 final del pirata, la tabla de la Liga de Primera trajo hartos coletazos tras el partido.

Coquimbo saca chapa de campeón y complica a Colo Colo

Coquimbo Unido derrotó 1-0 a Colo Colo y con ese resultado se mantiene en la cima de la Liga de Primera, con amplia ventaja sobre el lote de equipos que lo siguen.

Coquimbo y Colo Colo en el partidazo de la fecha /Photosport

Por su parte, los dirigidos de Fernando Ortiz quedan obligados a ganar los próximos encuentros si quiere seguir soñando en Copa Sudamericana. Aún figura tras Cobresal, el último equipo que agarra cupo.

En la próxima fecha, los piratas visitarán en otro partidazo a O’Higgins, en Rancagua. Por su parte, los albos harán de local contra Deportes Limache, donde solo les sirve los tres puntos para ir a terreno internacional.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera:

Coquimbo Unido sigue firme en su ruta al inédito título y pareciera cosa de tiempo para confirmar matemáticamente su campeonato. En tanto, Colo Colo se complica rumbo a Copa Sudamericana.

