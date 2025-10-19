Es tendencia:
¿Mufa? La camiseta de “Coquimbo campeón” que pisotea a Colo Colo en pleno estadio

Hincha empresario de los piratas reveló su exitosa camiseta que espera remecer el duelo ante los albos.

Por Nelson Martinez

Coquimbo alista una fiesta rumbo al título.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo alista una fiesta rumbo al título.

Coquimbo Unido sigue firme en su lucha rumbo al título, donde todo parece encaminado a que levantarán su primera estrella en la Liga de Primera. Ahí, el duelo ante Colo Colo asoma como clave.

Por ello, los hinchas lo viven de una manera especial, donde en la pasada Fiesta de La Pampilla una particular polera fue tendencia. Se trata de la remera que reza el lema “Coquimbo campeón” y que verá acción en el partido ante los albos.

Daniel Gálvez, dueño de Miami Outlet en tierra pirata, contó su idea que creció como la espuma y que ya tuvo cerca de 3 mil poleras vendidas y obsequiadas durante la fiesta de La Pampilla.

La polera de Coquimbo que remece el partido

El creador de la popular polera en Coquimbo reveló previo al duelo ante Colo Colo que tiene pensado llevar unidades al Francisco Sánchez Rumoroso. Sin ánimos de mufar, el aurinegro quiere celebrar con todo en la Liga de Primera.

La camiseta aurinegra / Foto: Lun.

La camiseta aurinegra / Foto: Lun.

“Hay gente que la recibió sin problemas. Debimos haber vendido unas miles en La Pampilla a un precio súper módico. Me quedan unas poquitas, pero sí alcanza para un grupo importante de personas“, dijo Daniel Gálvez a LUN.

¿Se venderá en el partido de Coquimbo contra Colo Colo? El creador de la camiseta pirata respondió sin dudarlo. Al respecto afirmó que “por supuesto, es una súper buena instancia”.

Con ese panorama, el Barbón sigue viviendo una fiesta con un título que parece inminente, siendo ante Colo Colo un duelo clave con especial camiseta incluida por parte de los hinchas.

