Coquimbo Unido quiere dar un paso más rumbo al título y este fin de semana tiene un partido ideal para acariciarlo. Los Piratas reciben a Colo Colo, el único equipo que les ganó en la Liga de Primera esta temporada, con la mente puesta en una revancha.

El Cacique se encargó de amargarle la fiesta a los Aurinegros en la primera rueda y les quitó tres puntos que los tendrían a nada de ser campeones. Es por ello que en el líder no piensan en otra cosa que no sea vengarse para así “sacarse la espina“, como reconoció una de sus figuras.

Francisco Salinas, seleccionado nacional y una de las grandes figuras que tienen los Piratas, sacó la voz en la previa del encuentro. Ahí aprovechó de mandarle un claro mensaje al Eterno Campeón, remarcando que todavía les duele aquella derrota en el Estadio Monumental.

Coquimbo Unido quiere vengarse de Colo Colo para acercarse al título

En Coquimbo Unido aún lamentan la única derrota que tienen esta temporada en la Liga de Primera. Pese a vivir un complejo momento por aquellos días, Colo Colo les quitó puntos de oro y que hoy los tienen sin poder asegurar el título.

Francisco Salinas quiere una revancha de lo que fue la única derrota de Coquimbo Unido en el torneo esta temporada ante Colo Colo. Foto: Photosport.

Francisco Salinas conversó con El Mercurio sobre lo que será el encuentro y dejó en claro que ante el Cacique lo vivirán como una final. “Seguimos con la mentalidad del ‘paso a paso’. Quedan muchos puntos por jugar y ahora viene Colo Colo, así que debemos hacer un gran partido para mantener la racha de triunfos que tenemos“.

Publicidad

Publicidad

La figura de Coquimbo Unido fue consultado por aquella derrota en el Estadio Monumental y dejó en evidencia que no la han olvidado. “Sí, fue el único que nos ganó y además sentimos que fue nuestro partido más bajo del año“.

En esa misma línea, Francisco Salinas remarcó que quieren vengarse de Colo Colo. “Nos quedamos con esa espinita y queremos revancha. Vamos a dar lo mejor para que los puntos se queden en casa“.

ver también “Reúne las…”: Fernando Ortiz explica la gran sorpresa que prepara en Colo Colo ante Coquimbo

La tarea no será sencilla, ya que además del renovado aire que trae el Eterno Campeón con la llegada de Fernando Ortiz, también necesitan los tres puntos. Esto, para no ceder terreno en la pelea por la clasificación a copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Francisco Salinas abordó lo que ha sido el año con los Aurinegros. “Se trabaja mucho. El ‘Chino’ González siempre nos recalca la importancia de defender bien y ese es un aspecto fundamental en los entrenamientos. Pero también influye que el grupo es muy unido: no defendemos so los cuatro del fondo, sino que todo el equipo. Eso nos ha hecho ser un conjunto muy fuerte“.

Coquimbo Unido no quiere dejar pasar la oportunidad de cobrarse venganza por la única derrota que sufrieron en el torneo. Colo Colo viaja al norte a enfrentar a un equipo que, más allá de tener el título casi en sus manos, quiere ganarles para sacarse la espina.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo con Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido quiere revancha ante Colo Colo para acariciar el título de la Liga de Primera 2025. Los Piratas reciben al Cacique este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Desde la cantera! La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante Coquimbo

Así están Colo Colo y Coquimbo Unido en la tabla de posiciones 2025