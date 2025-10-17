Como si la situación ya no fuera preocupante, en Colo Colo suman un nuevo problema con la lesión de Francisco Marchant. El técnico Fernando Ortiz estaba esperando a que el extremo finalizara su participación en el Mundial Sub 20, pero en la primera práctica que lo tuvo presentó una molestia en su rodilla.

Los exámenes médicos revelaron una situación más grave de lo pensado y que lo dejará sin poder sumar minutos prácticamente por todo lo que resta de temporada. Esto lo lamenta el club y también el DT, quien contaba con él para luchar por una clasificación internacional.

Este viernes en conferencia de prensa el entrenador albo se refirió al respecto y sorprendió no sólo por su sinceridad. Además, aprovechó de dejar un mensaje para todos los que están buscando un lugar en el Eterno Campeón y que pueden verse beneficiados con esto.

Fernando Ortiz lamenta lesión de Francisco Marchant en Colo Colo, pero deja un aviso al resto

La baja de Francisco Marchant sacude a un Colo Colo que no ha encontrado un poco de paz en su centenario. El Cacique pierde a una de sus principales figuras y deberá buscar variantes en una banca que no le ha respondido este año.

La lesión de Francisco Marchant deja a Fernando Ortiz sin poder utilizarlo en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz es quien más lamenta esta situación. El técnico estaba esperando al jugador ya que no lo había dirigido desde su arribo a Chile por encontrarse con la selección en el Mundial Sub 20.

Ahora, ya con Francisco Marchant, el Tano no escondió su frustración. “Panchito, desde que estuvo en la selección no lo pude disfrutar ni ver en vivo, sólo en video“.

En esa misma línea, el DT reveló que no pudo ver prácticamente nada al extremo en su retorno a las prácticas con Colo Colo. “La primera posibilidad que tuve se me lesionó a los 10 minutos“.

Pero Fernando Ortiz nos e hace problemas y aprovecha lo ocurrido con Francisco Marchant para alentar a los que vienen detrás. “Es joven, se recupera rápido. Está molesto por lo que sucedió, pero hay jugadores de su edad que tienen el nivel para jugar en Primera División“.

Quedará esperar para ver cómo es que el DT reemplazará a una de las figuras en lo que va de temporada. Nombres hay varios, pero puede haber sorpresas desde las juveniles tras las palabras del Tano.

Colo Colo pierde a Francisco Marchant por un largo periodo y, pensando en lo que está en juego en el cierre de la campaña, debe solucionarlo rápido. El Cacique va por tres puntos de oro ante Coquimbo Unido si quiere seguir soñando con copas internacionales sin depender de otros.

¿Cuáles son los números de Francisco Marchant esta temporada?

Hasta antes de su lesión, Francisco Marchant logró disputar un total de 15 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol y 4 asistencias en los 640 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Francisco Marchant en recuperación, Colo Colo trabaja para lo que será el duelo ante Coquimbo Unido. El Cacique visita a a los Piratas por la Liga de Primera este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.