Colo Colo tiene la gran oportunidad de poner un pie y medio en la Copa Sudamericana después de un año para el olvido. Este fin de semana el Cacique choca con Cobresal, su escolta en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, en un duelo para el que tendrá un esperado retorno.

Luego de la goleada frente a Unión La Calera, Fernando Ortiz no le dio descanso al plantel y hubo entrenamientos de inmediato. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era la aparición de un jugador que parecía perderse todo lo que restaba de temporada.

La noticia sin duda la celebra el entrenador, quien todavía no lo ha podido tener a disposición en ningún encuentro. De hecho, sus ganas de poder verlo son tantas que ya hasta lo está probando como titular.

Francisco Marchant está de vuelta en Colo Colo para la “final” con Cobresal

Contra todo pronóstico, Colo Colo por fin puede celebrar el regreso de Francisco Marchant. El joven delantero había estado al margen en las últimas fechas luego de sufrir una lesión en su primer entrenamiento con Fernando Ortiz.

Francisco Marchant está de vuelta en Colo Colo. Foto: Photosport.

El canterano venía volviendo del Mundial Sub 20 cuando los problemas físicos lo dejaron afuera del proceso del Tano hasta ahora. No obstante, desde este lunes ya trabaja a la par con sus compañeros intentando recuperar su camiseta de titular.

Publicidad

Publicidad

Es en este punto que este martes hubo novedades más que importantes. Según reveló el periodista Álvaro Choupay en Los Tenores de Radio ADN, Fernando Ortiz probó una formación pensando en el choque con Cobresal en la que incluyó a la joyita alba.

ver también ¿Palo a Fernando Ortiz? Lucas Cepeda insiste con su defensa a Jorge Almirón en Colo Colo

Esta oncena contaba con Fernando De Paul en el arco; Nicolás Suárez, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en la defensa; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Leandro Hernández en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

Quedará esperar qué es lo que va definiendo en los próximos días el entrenador. Varios de los que asomaron desde el arranque en la última práctica son jugadores que no vienen con muchos minutos, por lo que se anticipan cambios en distintas zonas de la cancha.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo alista el regreso de Francisco Marchant para los dos partidos que le quedan para cerrar la temporada. El Cacique recupera a un hombre que fue clave en su momento y que ahora debe convencer a Fernando Ortiz para ser titular.

¿Cuáles son los números de Francisco Marchant esta temporada?

Previo al duelo con Cobresal, Francisco Marchant ha logrado disputar 15 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 1 gol y 4 asistencias en los 640 minutos que acumula dentro del campo de juego.

ver también “Estoy enfocado en…”: la amenaza de Lucas Cepeda y Colo Colo para la final con Cobresal

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Cobresal?

Con Francisco Marchant de vuelta, Colo Colo se prepara para lo que será la “final” que tendrá con Cobresal por un lugar en Copa Sudamericana. El Cacique visita a los Mineros este viernes 28 de noviembre desde las 18:00 horas.

Publicidad