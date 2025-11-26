Campeón de América le mete presión a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Yo quiero ver…”

Colo Colo está cerrando su pésimo 2025 de forma decorosa, porque acumula tres victorias seguidas en la Liga de Primera, lo que le permite meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los albos treparon al séptimo lugar de la tabla de posiciones y están a una victoria de abrochar competencia internacional para 2026, la que irán a buscar este viernes ante Cobresal.

Si el equipo de Fernando Ortiz derrota a los mineros en El Salvador, prácticamente accederá a la Sudamericana, porque le saca tres puntos de ventaja a los nortinos, con tres puntos en disputa y una diferencia de gol muchísimo mejor que la de su rival.

Patricio Yáñez le pone tarea a Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con el objetivo de meterlo en un torneo internacional y está a un paso de lograrlo, por lo que se presume que continuará en el club.

El Tano tiene contrato hasta diciembre de 2026, sin embargo, Blanco y Negro tiene la chance de cortarlo o respetarlo a finales de 2025, pero por los buenos resultados obtenidos todo apunta a que seguirá.

Alguien que siempre está pendiente a lo que pase en Colo Colo es Patricio Yáñez, quien ya le pone tarea a Ortiz si es que sigue en el club para la temporada siguiente.

Fernando Ortiz apunta a quedarse en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Si va a continuar en Colo Colo yo quiero ver las decisiones que va a tomar. Ahí vamos a poder ver a un Ortiz ordenando la casa, en términos de quiénes se van y quiénes llegan a Colo Colo”, dijo el campeón de América en radio Agricultura.

Fernando Ortiz ya mostró mano dura al mandar a la banca a Arturo Vidal y a la tribuna a Esteban Pavez, pero ahora le tocará armar el plantel desde principio de campaña.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 18:30 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.