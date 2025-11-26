Colo Colo viene al alza y este fin de semana golpeó la mesa con una goleada ante Unión La Calera. El Cacique se impuso por 4 a 1 en una jornada en la que tuvo varios nombres destacados, pero también a un gran ausente: Claudio Aquino.

El 10 quedó al margen del anterior compromiso por acumulación de tarjetas amarillas y ahora está de vuelta para intentar aportar. Sin embargo, el gran partido que hizo el Eterno Campeón frente a los Cementeros parece haberle dado por fin el mediocampo que tanto buscaban, sin el argentino entre los titulares.

Ahora, en la previa del encuentro, Fernando Ortiz comienza a definir la que será la formación para ir a jugar su “final” por un lugar en Copa Sudamericana ante Cobresal. Ahí ya parece tener listos a los elegidos, con el ex Vélez Sarsfield como la gran duda.

La duda de Fernando Ortiz con Claudio Aquino y su titularidad en Colo Colo

Colo Colo encontró su equipo ideal y sintió mucho los cambios que hizo en la goleada ante Unión La Calera. Es por ello que ante Cobresal, Fernando Ortiz no arriesgará mucho y repetirá prácticamente la misma oncena que vio acción en el Estadio Monumental.

El Tano ha estado probado opciones y todo indica de que no moverá el tablero. Así por lo menos lo dejó claro el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, quien señaló que “si me preguntas, la única duda es ver si sigue ratificando a Leandro Hernández“.

¿Pero quién tomaría ese lugar? Claudio Aquino, aunque no con seguridad. “El resto me parece que no lo va a mover“, remarcó el reportero albo en su reporte de este miércoles.

El tema está en que Leandro Hernández le sirve para un punto clave en el cierre de la temporada. Colo Colo todavía debe minutos Sub 21 y el Chino le permite sumarlos por partida doble, por lo que su aparición desde el arranque puede darse o aprovechar su ventaja y sumarlo desde la banca.

Lo cierto es que por ahora el 10 no ha logrado destacar en un año donde estaba llamado a ser figura. Con Fernando Ortiz las cosas han mejorado a nivel global, pero el argentino no logra repuntar.

Claudio Aquino tendrá que seguir luchando por una camiseta de titular ante el buen partido que hizo Colo Colo ante Unión La Calera. El Cacique necesita sumar los tres puntos como sea contra Cobresal si quiere estar en Copa Sudamericana y así salvar el centenario.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino esta temporada?

Previo al partido con Cobresal, Claudio Aquino ha logrado disputar 39 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 6 goles y 5 asistencias en los 2.867 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pasará con Claudio Aquino, Colo Colo entrena con la mira puesta en Cobresal. El Cacique visita a los Mineros en El Cobre de El Salvador este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas.

