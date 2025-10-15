Colo Colo no puede sacarse la nube negra de encima y suma cada vez más problemas. En la previa del importante choque con Coquimbo Unido en la Liga de Primera, el Cacique lamenta importantes bajas por lesiones.

Este miércoles se conoció que Francisco Marchant no podrá estar a disposición y se perderá casi todo lo que queda de campaña 2025 por problemas en su rodilla. Sin embargo, lo que nadie vio venir es que no sería el único descartado para la visita a los Piratas.

A través de sus redes sociales, el Cacique entregó el parte médico y sorprendió al revelar que otra de sus figuras está con molestias. Tantas, que incluso deberá ser operado en las próximas horas para que pueda tratar de recuperarse lo antes posible.

Nicolás Suárez al quirófano tras volver lesionado a Colo Colo

Colo Colo suma un nuevo nombre a su lista de bajas para visitar a Coquimbo Unido. El Cacique se llena de lesionados en el inicio de la recta final de la temporada luego de lo ocurrido con Nicolás Suárez.

Nicolás Suárez se suma a las bajas de Colo Colo para la recta final. Foto: Photosport.

El defensor se encontraba disputando el Mundial Sub 20 junto a la selección chilena y protagonizó toda una polémica por defender a Nicolás Córdova. Fernando Ortiz lo estaba esperando para verlo y así definir si sería parte de su proceso, pero simplemente no pudo.

Este martes tanto Nicolás Suárez como Francisco Marchant se integraron a los trabajos de Colo Colo en el Estadio Monumental, pero las evaluaciones físicas los mandaron a realizarse exámenes. “Durante el Mundial Sub 20 sufre luxación de hombro izquierdo“, explica el comunicado que emitió el Cacique sobre el zaguero.

Esta molestia que presentó en el certamen planetario es más grave de lo pensado, al punto de que pasará por el quirófano. “Evaluado se diagnostica inestabilidad de dicha articulación. Será sometido a cirugía para resolución del caso“.

La situación deja a Fernando Ortiz con pocas variantes de centrales. Si bien tiene a Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Emiliano Amor peleando la titularidad, otros como Bruno y Daniel Gutiérrez tuvieron opciones de ganarse un espacio pero no estuvieron a la altura.

Nicolás Suárez tendrá que someterse a cirugía para solucionar las molestias que arrastra desde el Mundial Sub 20. Colo Colo lamenta la baja de otra de sus figuras jóvenes que esperaba una oportunidad con el nuevo DT.

¿Cuáles son los números de Nicolás Suárez esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Nicolás Suárez ha logrado disputar un total de 3 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 334 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Nicolás Suárez a disposición, Colo Colo entrena con la mira puesta en Coquimbo Unido. El Cacique visita al líder de la Liga de Primera este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

