Colo Colo no tiene tiempo que perder si es que quiere alcanzar una copa internacional en el 2026. El Cacique se sacude luego de su papelón frente a Deportes Puerto Montt y se prepara para un regreso en grande a la competencia en la Liga de Primera.

El Eterno Campeón salta a la cancha la próxima semana para verse las caras con el líder Coquimbo Unido en un duelo donde hay tres puntos de oro en juego. Y para ir a buscarlos, Fernando Ortiz celebra el retorno de tres jugadores directo desde la Sub 20 y otros desde la adulta de la selección chilena.

Para el choque con los Delfines, además de las bajas por lesión (Alan Saldivia, Javier Correa y Alexander Oroz), el DT no pudo contar con las figuras que disputaban el Mundial y otras que preparaban el amistoso con Perú. No obstante, ahora los cinco se suman a los trabajos para tratar de volver a los triunfos.

Los tres Sub 20 que recupera Colo Colo para la recta final

En Colo Colo no pueden darse el lujo de dejar más puntos en el camino y deben volver como sea con tres en el bolsillo de su visita a Coquimbo Unido. El Cacique necesita escalar en la tabla de posiciones para soñar con una clasificación a Copa Libertadores o Copa Sudamericana y está obligado a ganar todo para lograrlo.

Colo Colo debe levantarse luego de caer con Deportes Puerto Montt antes de visitar al líder Coquimbo Unido. Foto: Colo Colo.

La buena noticia es que Fernando Ortiz podrá recuperar a cinco figuras para ello. Estos son Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Francisco Marchant, Nicolás Suárez y Gabriel Maureira, quienes se encontraban junto a la selección chilena adulta y Sub 20.

El extremo y el volante fueron parte de la convocatoria de Sebastián Miranda que enfrentó a Perú este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida. Con una gran actuación del Vicho y un buen rendimiento del ex Santiago Wanderers, el DT se ilusiona con que puedan mantener lo hecho en el amistoso y en el último partido con Colo Colo, cuando goleador a Deportes Iquique.

Caso distinto es el de los Sub 20 que quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial ante México. Mientras la gran joya alba sumó minutos ingresando de la banca, el defensor fue parte importante a lo largo del torneo. Es por ello que el DT les dio descanso hasta el martes, momento en que se integrarán a los trabajos.

Caso distinto es el de Gabriel Maureira, quien ya está entrenando en el Estadio Monumental junto a la proyección y el plantel de honor. Con esto, Fernando Ortiz espera encontrar las soluciones que no tuvo ante Deportes Puerto Montt y así seguir soñando con la hazaña.

A ellos también se suma Javier Correa, otro que estaba afuera por lesión y que ya está trabajando con normalidad. Alan Saldivia aún está en recuperación y tiene para una o dos semanas más lejos de las canchas.

Colo Colo no quiere perder más tiempo y buscará volver al triunfo en un duelo clave ante Coquimbo Unido. Los Piratas suman sólo una derrota en la Liga de Primera esta temporada, precisamente ante el Cacique, por lo que de seguro tratarán de tener su revancha en su casa y con su gente.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

A la espera de que se sumen los Sub 20, Colo Colo se prepara para lo que será su visita al líder Coquimbo Unido. El Cacique viaja al norte para enfrentar a los Piratas el próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Así están Colo Colo y Coquimbo Unido en la tabla de posiciones 2025