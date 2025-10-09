Colo Colo terminó pagando muy caro sus errores y sufrió una dura derrota en el amistoso ante Deportes Puerto Montt. El Cacique cayó por 2 a 1 ante los Delfines y ahora se prepara para lo que será el regreso de la Liga de Primera, donde tendrá importantes regresos.

Además de los lesionados, el Eterno Campeón tendrá de vuelta a los jugadores que estaban con la selección chilena en el Mundial Sub 20. Uno de ellos es Nicolás Suárez, quien protagonizó toda una polémica al agarrarse con la prensa por defender a Nicolás Córdova. Aunque para Fernando Ortiz eso da lo mismo.

El Tano ha dejado claro que quiere ver a los canteranos para sacar conclusiones para la recta final de la temporada. El zaguero es uno de los nombres que no ha podido tener a disposición, por lo que ha tomado una importante decisión una vez se sume a los trabajos en el Estadio Monumental.

Pese a su mal Mundial Sub 20: Fernando Ortiz quiere ver a Nicolás Suárez en Colo Colo

El polémico Mundial Sub 20 que hizo Nicolás Suárez dejaba muy en duda su situación en Colo Colo. Pese a haber subido al primer equipo, el mal rendimiento y su cruce con la prensa lo dejaron muy mal parado con los hinchas.

Nicolás Suárez debe volver a Colo Colo luego de un Mundial Sub 20 donde dio más que hablar por sus declaraciones que por su rendimiento. Foto: Photosport.

Pero Fernando Ortiz tiene claro que los jugadores deben responder dentro de la cancha y así se lo hará saber al zaguero. Según reveló el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, el Tano lo quiere poner a prueba una vez vuelva a las prácticas.

El reportero señaló que el DT no se quedará con la imagen que vio del defensor en el Mundial Sub 20 y lo someterá a sus entrenamientos para ver si le sirve. “Ayer me decían que quiere ver a Nico Suárez en su mano, en su trabajo“.

Pero para que esto ocurra, todavía tendrá que esperar. Y es que luego del amistoso con Deportes Puerto Montt el plantel tendrá que enfocarse en lo que viene, aunque todavía sin los Sub 20. “Se van a incorporar la próxima semana a los trabajos, van a tener unos días de descanso después del Mundial“.

Quedará esperar para ver si es que el defensor puede ganarse un lugar en el esquema del Tano. Sebastián Vegas ha dejado muchas dudas, Bruno y Daniel Gutiérrez aún más y Emiliano Amor parece ser el último en la fila para el DT, quien busca a un socio para Jonathan Villagra con urgencia.

Colo Colo y Fernando Ortiz aguardan por la vuelta de los jugadores que participaron en el Mundial Sub 20. Nicolás Suárez tendrá que demostrar que puede ser un aporte y dejar atrás una polémica en la que se metió solo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Nicolás Suárez se sumará a los trabajos de Colo Colo para preparar el reinicio de la Liga de Primera. El Cacique visitará al líder Coquimbo Unido el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

