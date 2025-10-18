Gran partido tiene Colo Colo el domingo. El cuadro popular enfrentará a Coquimbo Unido, líder de la Liga de Primera 2025. La Universidad de Chile mirará de reojo.

Para los dirigidos por Fernando Ortiz, es una especie de duelo de vida o muerte. No porque el Cacique pueda tener alguna chance de llegar a lo más alto del torneo local, sino que, más bien, porque necesitan los puntos para meterse en lugares de copas internacionales.

Esta meta se logra acortando los cuatro puntos de diferencia que Colo Colo tiene con Cobresal, actualmente en el séptimo lugar de la Liga de Primera 2025. Eso, sin saber aún cuál será el resultado del duelo entre los Mineros y Deportes Limache.

ver también Salió campeón en Colo Colo, es recordado con amor en la U y pretende ser la salvación de Deportes Iquique

Uno menos para Colo Colo

A Colo Colo sólo le restan 451 minutos para cumplir con la regla de los Sub-21, impuesta desde el reglamento de la ANFP. Con siete encuentros para el final de la Liga de Primera, el Cacique debería promediar 64 minutos por partido de acá al fin del torneo.

Esto, en un principio, planteaba la necesidad de tener a los futbolistas juveniles listos para ponerse la alba. Es por esto que la lesión de Nicolás Suárez, uno de los jugadores chilenos que disputaron el Mundial Sub-20 parecía una mala noticia. El futbolista fue operado.

Nicolás Suárez disputó el Mundial Sub-20 | Photosport

Publicidad

Publicidad

Serán entre cuatro y cinco los meses que Suárez estará fuera de las canchas. El defensa tuvo una luxación de su hombro y se vio obligado a pasar por el quirófano. Malas noticias para el juvenil, aunque Colo Colo sonríe igual con el tema de los minutos Sub-21.

Tweet placeholder

¿Por qué Colo Colo está prácticamente salvado con los minutos Sub-21?

Esto se debe a que el elenco de Fernando Ortiz tiene a ocho jugadores entrenando en el microciclo de la Selección Chilena Sub-17 que disputará el Mundial de la categoría en Qatar. Si bien aún falta la nómina final, es muy probable que varios jugadores albos estén en la cita planetaria, por lo que seguirán sumando para el torneo local. Una regla de Sub-21 con tantos vericuetos que carece de sentido.

Publicidad

Publicidad