Copa Libertadores

Minuto a minuto: Colo Colo femenino se mide ante Ferroviária por el tercer lugar de la Copa Libertadores

El elenco dirigido por Tatiele Silveira buscará cerrar de la mejor forma la campaña en Argentina. Sigue los detalles acá.

Por Felipe Pavez Farías

© Colo ColoColo Colo femenino busca el tercer lugar en la Copa Libertadores

Colo Colo femenino quiere dar vuelta la página tras la semifinal ante Deportivo Cali. El equipo comandado por Tatiele Silveira ahora va en busca del tercer lugar de la Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por la brasileña enfrentará a uno de los rivales más poderosos del torneo como Ferroviária y que conoce a la perfección ya que lo dirigió. Pese a ello, presenta a su mejor gente para terminar una campaña que ha sido histórica en Buenos Aires.

Sigue en Redgol todos los detalles de lo que será este partido en el Estadio Florencio Sola. Cabe consignar que en lo que va de campaña, Colo Colo ha sumado cuatro triunfos y un empate. Además acumula cinco goles a favor y ninguno en contra.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DE COLO COLO FEMENINO

¡SE SALVA COLO COLO!

Error en la salida de Colo Colo permite que Ferroviária tenga una nueva ocasión para aumentar el marcador. Sin embargo, el balón se va por poco desviado del arco de Torrero.

MEJORA COLO COLO

El elenco dirigido por Tatiele Silveira se hace del control del balón. Colo Colo se despliega mejor que su rival pero aún falta concretar en el arco rival.

¡GOL DE FERROVIÁRIA!

El cuadro brasileño comienza con todo el partido, y al minuto de juego marca el 1-0. Jugada confusa ya que hubo una falta inicial sobre Michelle Acevedo y que no fue vista por la árbitra. Se pone cuesta arriba para las albitas.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Colo Colo femenino se mide ante Ferroviária en la lucha por el tercer puesto. Las albas juegan de local en el Estadio Florencio Sola y reciben el apoyo de un centenar de hinchas que llegó hasta Buenos Aires.

¡SE VIENEN LAS ALBITAS!

Se afinan los últimos detalles en el Estadio Florencio Sola. Colo Colo femenino va en busca del tercer lugar de la Copa Libertadores y el premio de US$250.000

¡FORMACIÓN CONFIRMADA!

Colo Colo tiene formación confirmada: Las once albas que van en busca del triunfo son Torrero; Martins, Bogarín, Clavijo y Acevedo; Jiménez, López, Balmaceda y Aedo (capitana); Greg y Valencia.

¡LLEGÓ COLO COLO!

El Cacique ya se encuentra en el Estadio Florencio Sola para disputar su encuentro contra las brasileñas de Ferroviária.

La capitana Yanara Aedo lidera a las albas que buscan el tercer lugar este sábado
La capitana Yanara Aedo lidera a las albas que buscan el tercer lugar este sábado

¡ÁRBITRA CONFIRMADA!

La terna colombiana será la encargada de impartir justicia. Danna Victoriano será la jueza principal. Luego le acompaña Jenny Torres, Carolina Vicuña y María Victoria Daza como cuarta árbitra. En el VAR estarán Elizabeth Tíntala y Diana Ruiz, ambas de Perú

¡COMIENZA EL MINUTO A MINUTO!

Buenos días redgoleros y redgoleras, comenzamos está transmisión de lo que será la disputa de Colo Colo femenino por el tercer lugar de la Copa Libertadores.

