Minuto a minuto: Colo Colo femenino se mide ante Ferroviária por el tercer lugar de la Copa Libertadores

Colo Colo femenino quiere dar vuelta la página tras la semifinal ante Deportivo Cali. El equipo comandado por Tatiele Silveira ahora va en busca del tercer lugar de la Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por la brasileña enfrentará a uno de los rivales más poderosos del torneo como Ferroviária y que conoce a la perfección ya que lo dirigió. Pese a ello, presenta a su mejor gente para terminar una campaña que ha sido histórica en Buenos Aires.

ver también Colo Colo inicia gestiones para que la Copa Libertadores femenina 2026 se juegue en Chile

Sigue en Redgol todos los detalles de lo que será este partido en el Estadio Florencio Sola. Cabe consignar que en lo que va de campaña, Colo Colo ha sumado cuatro triunfos y un empate. Además acumula cinco goles a favor y ninguno en contra.

