Polémica mundial: Estudiantes se anota la mayor provocación de la historia del fútbol ante Central

Una monumental polémica se produjo durante la semana en Argentina, porque el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, inventó un título para que Rosario Central de Ángel di María fuera campeón.

Los rosarinos se proclamaron como campeones anuales, al ser el equipo que más puntos sumó en la temporada regular, situación que no estaba en las bases del fútbol argentino.

La situación generó polémica al otro lado de la cordillera, con Estudiantes de La Plata como el gran detractor de la medida. El equipo Pincharrata indicó que no se produjo ninguna votación para definir el nuevo título nacional.

Estudiantes le da la espalda a Central en el pasillo

El destino quiso que Rosario Central y Estudiantes de La Plata se midieran en los octavos de final del Torneo de Clausura, donde se vivió una polémica situación.

Los jugadores platenses se formaron para realizar el tradicional “pasillo de campeones” a los rosarinos antes del partido, pero en el momento en que iban ingresando los jugadores locales le dieron la espalda. Una afrenta total.

Después en la cancha, Estudiantes le dio el golpe de gracia a Central, porque le ganó por 1-0 en el Gigante de Arroyito, gracias al gol del colombiano Edwin Cetre a los 31 minutos.

Estudiantes de La Plata clasificó a cuartos de final, donde se verá las caras con Central Córdoba, que viene de vencer a San Lorenzo de Almagro.