Este director técnico que fue campeón en su primer paso por Chile celebró un inesperado título en Argentina. Aunque fue algo que se decidió entre cuatro paredes, de todas maneras Rosario Central recibió un trofeo que le permite contar una estrella más en su palmarés.

De todas maneras, el rival de turno que tuvo el cuadro Canalla no lo entendió de la misma forma. Cuando los rosarinos salían a la cancha del Gigante de Arroyito, los jugadores de Estudiantes de La Plata les dieron la espalda. Fue un pasillo que dio la vuelta el mundo.

Y provocó la rabia de Ariel Holan, entrenador que ganó un título en la Universidad Católica y fracasó en su segunda estadía en los Cruzados. Para colmo, el cuadro Pincharrata venció por 1-0 y avanzó a la fase siguiente en la postemporada de la Liga Profesional trasandina.

La polémica manifestación de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central. (Captura ESPN).

“Los futbolistas son compañeros, pero los problemas de los directivos tienen que resolverlos los directivos. Fue una falta de respeto y lo tomo como tal. Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el comité ejecutivo de AFA”, manifestó Holan en la sala de conferencias.

Añadió que “agradezco que hayan tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Y a partir de ahora, será algo que beneficie a los demás clubes. Se habló mucho del torneo largo”. Holan piensa que esto le da más valor al balompié argentino.

Fue campeón en Chile: Ariel Holan enojado tras el desaire de Estudiantes en Argentina

Lejos quedó el paso de Ariel Holan por Universidad Católica en Chile y hoy en día, sin querer por cierto, es protagonista de una polémica gigante en Argentina. “No fue justo. Esto fue una decisión de todas las autoridades del fútbol argentino y con testigos”, expuso el DT.

Ariel Holan tuvo una triste tarde junto a Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“No serán todos mentirosos, estuvieron de acuerdo. El reconocimiento se puede discutir, pero en Argentina todos orinan agua bendita. Todos somos campeones para decirle al otro todo lo que hace mal”, manifestó el entrenador, ganador de la Copa Sudamericana con Independiente en 2017.

Tuvo más en su desahogo. “Las autoridades decidieron, nosotros no nos beneficiamos en detrimento de otros. El reconocimiento lo tuvimos por derecho propio. Todos tienen la libertad de opinar y decir. Cuando esa libertad pasa a la falta de respeto y la no deportividad duele”, cerró Holan visiblemente afectado y con el dolor a cuestas de una eliminación.

