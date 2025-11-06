Fue campeón en Universidad Católica y ahora ningunea a Neymar: “Está de moda…”

Ariel Holan se ha transformado en el técnico sensación en Argentina. En la actual campaña con Rosario Central, ha logrado levantar al equipo y con fichajes como Ángel Di María dio el salto de calidad que tanto anhelaba el plantel.

Lo que hoy se refleja en la tabla de posiciones: Ya es primero en la tabla anual y tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2026. Además es puntero en el grupo B del torneo de Clausura, por lo que sueña con el título para cerrar a lo grande este año.

Pero desde la dirigencia ya empiezan a planificar lo que será la próxima temporada. El objetivo es retener a gran parte del plantel y sumar piezas de jerarquía para el DT que fuese campeón con Universidad Católica en 2020. Por lo que entre las opciones apareció un nombre de palabras mayores: Neymar.

¿Qué dijo Ariel Holan sobre Neymar?

El astro brasileño no lo pasa bien en el Santos, y hasta pelea por zafar del descenso. Además las canchas de pasto sintético complican su continuidad. Situación que no sufriría en Rosario, y hasta Di María ya reveló que hará todo lo posible por su llegada.

Holan lamentó los rumores de posibles fichajes como el de Neymar

Sin embargo, este acercamiento no le gustó para nada a Holan quien rechazó una contratación de esta categoría y que en Santos ya recibe 3,8 millones de dólares al mes. “Me río y me molesta, porque ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central”, lanzó el adiestrador trasandino.

“Se dicen estas barbaridades, y ya es costumbre hacerle creer a la gente que esto es agua mineral cuando en realidad es un vino blanco. Está de moda eso. Molesta que se instale el nombre de un futbolista que está fuera de la órbita presupuestaria del club”, sentenció Holan que ahora solo piensa en el partido de este viernes ante San Lorenzo.