Ariel Holan es un DT que estuvo dos veces en la Universidad Católica, donde en el primer ciclo se consagró campeón de Chile y este domingo 16 de febrero celebró la victoria en el clásico de Rosario. Su equipo marca una hegemonía muy evidente en el último tiempo.

Rosario Central venció por 2-1 a Newell’s Old Boys, que no puede levantar la cabeza ni siquiera con el costarricense Keylor Navas en la custodia de la portería. De hecho, el ex Real Madrid no pudo hacer nada ante los goles de Gaspar Duarte y del colombiano Jaminton Campaz.

El tanto de Ever Banega sirvió para que los Leprosos, que fueron locales, descontaran la distancia en el estadio Marcelo Bielsa. Pero nada más. Sin ir más lejos, Newell’s suma 16 años sin ganar un clásico en condición de local. Un dato que en el cuadro Canalla saben perfectamente.

La nueva victoria de Central ante su acérrimo rival fue festejada con mucho ahínco por Holan, quien dio un grito de tranquilidad en el tanto de cabeza que anotó Campaz. “Para mí es la casa de la infancia y la adolescencia de uno de mis grandes ídolos, el Pato Pastoriza”, dijo el estratego.

Ariel Holan, el DT de Rosario Central. (Foto: Imago).

“También el Flaco Menotti, Timoteo Griguol y Carlos Aimar. En la adolescencia vi muchos entrenamientos de ellos para aprender de fútbol”, expuso Holan sobre estos directores técnicos que le sirvieron de inspiración cuando era más joven. Le dejaron conocimientos que aplica hasta hoy.

De campeonar en Chile a ganar el clásico de Rosario: ¡Holan sonríe en Argentina!

La salida de Chile que tuvo Ariel Holan fue entre lágrimas de emoción por separar su camino de la UC, aunque por estos días vive una gran alegría tras llevar a Rosario Central a ganar el clásico ante Newell’s. Y como visitante. Una cuestión cada vez más normal en aquella ciudad.

Ariel Holan emocionado en su despedida de la UC. (Javier Salvo | Photosport).

“Es una alegría inmensa ganar el clásico rosarino”, sentenció Holan, quien en noviembre de 2024 se hizo cargo del primer equipo en el conjunto Canalla. Otro que sacó la voz tras esta victoria fue el “10”, Ignacio Malcorra, un referente que tiene el cuadro auriazul.

Malcorra dijo que “en Arroyo estaba explotado todo así que se los regalamos a ellos. Nos apoyaron a muerte”. Otro fue más picante: un lateral izquierdo formado en Boca Juniors que juega para la selección de Paraguay lanzó una burla para la Lepra.

Agustín Sández dijo “un poquito más de lo mismo” cuando le hicieron completar la frase “ganar el clásico de Rosario es…”. Con esta victoria, Central quedó como puntero del Grupo B de la 1ra fase de la Liga Profesional de Argentina, aunque está a la espera de lo que haga Independiente de Avellaneda como visitante frente a Platense.

