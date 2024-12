Le estalla una polémica a Ariel Holan en Argentina: referente de su club acusa que "no me respetó"

Una gran polémica le explotó a Ariel Holan en el fútbol de Argentina. Para colmo, fue después de que su club fue goleado sin apelaciones. Rosario Central cayó por 4-0 ante River Plate en una gran noche que tuvo Pablo Solari. Y recién en su cuarto encuentro como DT Canalla debe resolver un gran problema.

Todo se generó en el entretiempo del encuentro frente a la Banda Sangre. Holan decidió sustituir a Marco Ruben, gran referente que tiene el plantel. En su lugar ingresó Enzo Copetti. Esa determinación no le gustó para nada al capitán que tiene el equipo rosarino.

“Estoy muy dolido con la situación. Pudo haber sido mi último partido en este club. Y bueno, uno de los días más tristes con la camiseta de Rosario Central en mi caso”, manifestó Marco Ruben, quien en los 34′ fue amonestado por el juez del encuentro, Yael Falcón.

Marco Ruben enfrenta la marca de Rodrigo Villagra en la caída Canalla ante River. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Aunque Ruben se apresuró en aclarar por qué no habla de fin de ciclo. “Hay una fecha más. Mi anteúltimo seguro. No sé si es el último partido, pero pudo haber sido”, fue la bomba que detonó el delantero, quien supo jugar en River, el Villarreal de España y el Evian de Francia, entre otros clubes.

“Estoy viendo la situación que está pasando en el club. Hay cosas que no me gustaron y nada, pienso eso. Por eso digo que estoy muy dolido y que fue uno de los peores días en Rosario Central. Con el club no estoy decepcionado, para nada. Ese es el tema, no creo que se me haya respetado desde hace una fecha”, lanzó también Ruben. Un claro dardo para Holan, pero evitó mencionarlo.

Marco Ruben detona una polémica contra Ariel Holan en Argentina

El experimentado Marco Ruben no quiso guardarse mucho en la polémica que hizo explotar contra Ariel Holan en Argentina. “Eso me duele mucho. Es una cosa personal mía, no lo he charlado con mis compañeros. La gente de Central debe sentir lo mismo que yo”, expuso el atacante surgido en las inferiores del club.

“La dirigencia no tiene nada que ver, es un sentimiento personal que tengo hace una fecha. Debería tener otro tipo de trato y respeto. Cómo va a estar hablada mi salida, tenía más ganas de jugar que nadie”, manifestó Ruben. Por supuesto que a Holan le consultaron por las incendiarias declaraciones.

Si bien no aludió directamente al ex adiestrador de Universidad Católica, donde fue campeón en su primer ciclo, quedó claro que hay una distancia evidente. Holan de todas maneras retrucó a su estilo. “Lo lamento, yo no lo veo así. Le habían sacado amarilla. Sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando”, explicó el estratego.

“Tener a Marco, en esta etapa de su carrera, a 60 metros del arco no era la idea del partido. Era difícil torcer eso. No es más de lo que colectivamente podía hacer el equipo para que pudiera jugar”, sentenció el estratego, quien condujo a Independiente a ganar la Copa Sudamericana en 2017. Y cuenta un largo historial de polémicas con referentes.

Holan le da indicaciones al Enano Buonanotte. Esa relación no terminó nada bien. (Andres Pina/Photosport).

Uno de ellos fue Diego Buonanotte, con quien tuvo un durísimo enfrentamiento en los Cruzados. Otro con quien tuvo problemas fue Damián Díaz, un ex Católica que Holan dirigió en el Barcelona de Guayaquil. Ni hablar de aquel choque con Emmanuel Gigliotti en el Rojo de Avellaneda. O con Walter Erviti, también en Independiente. Ruben se suma a una lista larguísima. ¿En qué terminará todo? El tiempo dirá, pero Holan apenas lleva cuatro partidos en Rosario Central. La bomba ya explotó.