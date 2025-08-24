Nicolás Jarry (103°) tuvo un debut con altibajos en el US Open y finalmente cayó ante Jakub Mensik (16°) en un partido de dos horas y 26 minutos, con parciales de 7(5)-6, 6-3 y 6-4.

El chileno mostró agresividad desde el principio, buscando imponer su juego, pero el joven checo, pese a arrastrar problemas en el codo y cuidarse durante el partido, logró mantener la ventaja en los momentos claves.

El público chileno se hizo notar en la cancha, alentando a Jarry en cada punto y celebrando cada momento de emoción, aunque la victoria finalmente quedó en manos de Mensik.

Así fue el duelo de Jarry vs. Mensil

El partido dejó números interesantes: Mensik sacó 16 aces frente a 13 de Jarry y ambos tuvieron un porcentaje similar de puntos ganados con el segundo servicio (52%).

Jarry buscó romper el saque de su rival en 10 oportunidades, logrando solo 2 quiebres, mientras que Mensik fue más efectivo con 4 de 9.

El primer set fue un tiebreak vibrante que se lo llevó el checo y que marcó el ritmo del encuentro.

A pesar de la derrota, Jarry mostró agresividad y momentos de buen tenis, manteniéndose competitivo en un duelo donde ambos jugadores habían llegado antes solo hasta tercera ronda en Nueva York.

Jakub Mensik en su debut en el US Open ante Nicolás Jarry (Getty Images).

¿Qué viene para Jarry?

Aunque el debut terminó en derrota, Jarry se va con lecciones claras y con la experiencia de jugar ante un rival del Top 20 en un Grand Slam, frente a un público que nunca dejó de apoyarlo.

Para Mensik, el triunfo significa seguir avanzando a pesar de sus molestias físicas y consolidarse como un jugador a seguir en la temporada.

Con esto, el único chileno en competencia en el US Open es Alejandro Tabilo (122°), que debuta el martes 26 de junio ante Alexander Zverev (3°).