Jeline Vandromme partió el primer set abajo 2-4 frente a la sueca Lea Nilsson, pero no se inmutó. Con concentración total y tiros quirúrgicos, la joven de 17 años dio vuelta el partido y se quedó con el título junior del US Open por 7-6(2), 6-2.

“Intenté concentrarme en cada punto (…) me olvidé del marcador”, contó Vandromme tras ganar su primer Grand Slam junior.

Pero su triunfo no fue para nada una casualidad, porque Vandromme no solo levantó un trofeo, sino que acumula 23 victorias consecutivas y 33 sets seguidos sin ceder ninguno, incluyendo tres torneos ITF en solo dos meses.

Su ranking WTA pasó del 754° al 495° en solo un mes, dejando claro que el tenis junior ya le queda chico.

Jeline Vandromme: orgullo belga y récords históricos

Con este triunfo, Vandromme se convirtió en la primera belga en ganar un Grand Slam junior desde 2011 y la primera en el US Open desde 2003.

Su nombre se suma a la lista de grandes campeonas belgas como Justine Henin, An-Sophie Mestach y Kirsten Flipkens.

Además del tenis, Jeline estudia piano clásico en el Conservatorio de Brujas. “Tienes que ser disciplinado en ambas cosas y practicar todos los días”, confesó.

Con apenas 17 años, Jeline Vandromme ya empezó a escribir su historia en el tenis mundial. Si mantiene este nivel, lo que pasó en Flushing Meadows podría ser solo el primer capítulo de muchos más títulos que están por venir.

