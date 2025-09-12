El equipo chileno de Copa Davis, liderado por Nicolás Massú, ya tiene todo listo para enfrentar a Luxemburgo este fin de semana en el Court Central del Estadio Nacional este 13 y 14 de septiembre.
La serie por el Grupo Mundial I promete emoción y encuentros inéditos, con Cristian Garin y Tomás Barrios como principales raquetas del país. Aquí te contamos cuándo, cómo y dónde ver cada partido.
Sábado 13: Inicio con singles inéditos
La jornada inaugural parte a las 17:00 horas con un duelo que nadie se quiere perder. Cristian Garin (124°) se enfrentará a Aaron Gil Garcia (1083°). en un partido completamente inédito entre chileno y luxemburgués que abrirá la serie.
Cristian Garin y Aaron Gil Garcia (Photosport).
En el segundo turno, apenas termine el primer encuentro, Tomás Barrios (134°) saltará a la cancha contra Alex Knaff (668°), en otra cita inédita que promete definir el ritmo de la serie.
Tomás Barrios y Alex Knaff (Photosport).
ver también
Cristian Garin abre la serie de Copa Davis por Chile ante Luxemburgo
Domingo 14: Dobles y posibles singles decisivos
Desde las 16:00 horas, la dupla chilena conformada por Tomás Barrios (310° en dobles) y Matías Soto (238° en singles y 120° en dobles) se medirá con Alex Knaff (751° en dobles) y Raphael Calzi (1904° en singles) en el duelo de dobles. Hasta ahora, ningún chileno se ha enfrentado a esta pareja.
Matías Soto, Tomás Barrios, Raphael Calzi y Alex Knaff (Photosport).
Si es necesario, la jornada continuará con dos singles adicionales. Garin contra Knaff y Barrios frente a Gil, para definir al ganador de la serie y el pase a los Qualifiers de 2026.
¿Dónde ver la serie de la Copa Davis?
Todos los partidos se podrán seguir en vivo por TVN en señal abierta. Para quienes prefieren cable o streaming, TNT Sports y HBO Max transmitirán la serie completa desde el Estadio Nacional.
Orden de juego de la Copa Davis, serie Chile vs. Luxemburgo (Photosport).