¿Cuándo juega Chile la Copa Davis? Programación, orden de juego, fechas, horarios y dónde ver en vivo

Conoce el orden de juego, horarios y transmisión de la serie contra Luxemburgo, que definirá el pase a los Qualifiers 2026.

Por Javiera López Godoy

Equipo chileno de la Copa Davis
© PhotosportEquipo chileno de la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis, liderado por Nicolás Massú, ya tiene todo listo para enfrentar a Luxemburgo este fin de semana en el Court Central del Estadio Nacional este 13 y 14 de septiembre.

La serie por el Grupo Mundial I promete emoción y encuentros inéditos, con Cristian Garin y Tomás Barrios como principales raquetas del país. Aquí te contamos cuándo, cómo y dónde ver cada partido.

Sábado 13: Inicio con singles inéditos

La jornada inaugural parte a las 17:00 horas con un duelo que nadie se quiere perder. Cristian Garin (124°) se enfrentará a Aaron Gil Garcia (1083°). en un partido completamente inédito entre chileno y luxemburgués que abrirá la serie.

Cristian Garin y Aaron Gil Garcia (Photosport).

Cristian Garin y Aaron Gil Garcia (Photosport).

En el segundo turno, apenas termine el primer encuentro, Tomás Barrios (134°) saltará a la cancha contra Alex Knaff (668°), en otra cita inédita que promete definir el ritmo de la serie.

Tomás Barrios y Alex Knaff (Photosport).

Tomás Barrios y Alex Knaff (Photosport).

Domingo 14: Dobles y posibles singles decisivos

Desde las 16:00 horas, la dupla chilena conformada por Tomás Barrios (310° en dobles) y Matías Soto (238° en singles y 120° en dobles) se medirá con Alex Knaff (751° en dobles) y Raphael Calzi (1904° en singles) en el duelo de dobles. Hasta ahora, ningún chileno se ha enfrentado a esta pareja.

Matías Soto, Tomás Barrios, Raphael Calzi y Alex Knaff (Photosport).

Matías Soto, Tomás Barrios, Raphael Calzi y Alex Knaff (Photosport).

Si es necesario, la jornada continuará con dos singles adicionales. Garin contra Knaff y Barrios frente a Gil, para definir al ganador de la serie y el pase a los Qualifiers de 2026.

¿Dónde ver la serie de la Copa Davis?

Todos los partidos se podrán seguir en vivo por TVN en señal abierta. Para quienes prefieren cable o streaming, TNT Sports y HBO Max transmitirán la serie completa desde el Estadio Nacional.

Orden de juego de la Copa Davis, serie Chile vs. Luxemburgo (Photosport).

Orden de juego de la Copa Davis, serie Chile vs. Luxemburgo (Photosport).

