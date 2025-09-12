Cristian Garin abre la serie de Copa Davis por Chile ante Luxemburgo

El equipo chileno de Copa Davis vuelve a escena luego de la polémica serie ante Bélgica, y entre el sábado y domingo se mide ante Luxemburgo por el Grupo Mundial 1.

Este domingo se realizó el sorteo de la llave entre chilenos y europeos en el estadio Nacional, donde el cuadro que capitanea Nicolás Massú será el local.

El primer partido de la serie será entre el número 1 de Chile, Cristian Garin (124° de la ATP), quien se medirá ante el luxemburgués Aaron Gil Garcia (1.361°), quien fue designado como el 2 del cuadro visitante.

Tomás Barrios fue inscrito en el dobles

La serie de la Davis arranca este sábado desde las 17:00 horas y en el segundo turno se medirán Tomás Barrios (134°) por Chile y Alex Knaff (668°) defendiendo a Luxemburgo.

Además, Nicolás Massú se decidió por el compañero de Matías Soto en el dobles del domingo y el designado fue Tomás Barrios.

Chile espera ganar la serie ante Luxemburgo para volver a jugar por las clasificaciones para el Grupo Mundial en febrero de 2026.