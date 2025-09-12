Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Davis

Cristian Garin abre la serie de Copa Davis por Chile ante Luxemburgo

El Tanque será el encargado de jugar el primer partido de la llave contra el equipo europeo en el estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Cristian Garin vuelve a jugar por Chile.
© Getty ImagesCristian Garin vuelve a jugar por Chile.

El equipo chileno de Copa Davis vuelve a escena luego de la polémica serie ante Bélgica, y entre el sábado y domingo se mide ante Luxemburgo por el Grupo Mundial 1.

Este domingo se realizó el sorteo de la llave entre chilenos y europeos en el estadio Nacional, donde el cuadro que capitanea Nicolás Massú será el local.

El primer partido de la serie será entre el número 1 de Chile, Cristian Garin (124° de la ATP), quien se medirá ante el luxemburgués Aaron Gil Garcia (1.361°), quien fue designado como el 2 del cuadro visitante.

A horas de la Copa Davis, Chile recibe una noticia que ilusiona al equipo de Nicolás Massú

ver también

A horas de la Copa Davis, Chile recibe una noticia que ilusiona al equipo de Nicolás Massú

Tomás Barrios fue inscrito en el dobles

La serie de la Davis arranca este sábado desde las 17:00 horas y en el segundo turno se medirán Tomás Barrios (134°) por Chile y Alex Knaff (668°) defendiendo a Luxemburgo.

Además, Nicolás Massú se decidió por el compañero de Matías Soto en el dobles del domingo y el designado fue Tomás Barrios.

Cristian Garin abre la serie para Chile. Foto: Felipe Escobillana / RedGol

Cristian Garin abre la serie para Chile. Foto: Felipe Escobillana / RedGol

Publicidad

Chile espera ganar la serie ante Luxemburgo para volver a jugar por las clasificaciones para el Grupo Mundial en febrero de 2026.

Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

ver también

Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

Lee también
¿A qué hora juega Chile en Copa Davis? Orden de juego y programación
Tenis

¿A qué hora juega Chile en Copa Davis? Orden de juego y programación

Garín deja atrás la agresión de Bergs y adelanta la serie de Copa Davis
Tenis

Garín deja atrás la agresión de Bergs y adelanta la serie de Copa Davis

Garin y Barrios lideran torneo chileno con regreso sorpresa y gratis
Tenis

Garin y Barrios lideran torneo chileno con regreso sorpresa y gratis

Oficial: El fútbol chileno tiene un inédito e histórico torneo regional
Chile

Oficial: El fútbol chileno tiene un inédito e histórico torneo regional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo