Uno de los mejores tenistas del último tiempo en el circuito ATP anunció su retiro, ya que el canadiense Milos Raonic anunció que deja la actividad rentada.

El ex número 3 del mundo, que actualmente tiene 35 años, dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales que tomó la decisión de no jugar más de manera profesional.

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado. Estoy más preparado que nunca. El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida”, publicó el norteamericano.

Milos Raonic deja el tenis y agradece a los fans

Milos Raonic agregó en su despedida que “he sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. Pude presentarme cada día y concentrarme en mejorar, ver adónde me llevaría eso, y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura suerte. De alguna manera, esto se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida”.

Milos Raonic deja el tenis.

Además, el ahora ex tenista de 35 años le agradeció a los fanáticos por apoyarlo durante su carrera.

“Estoy agradecido por los increíbles fans ante los que pude competir y entrenar en todo el mundo. Pudieron verme brillar en mi máximo esplendor y gestionar los momentos más difíciles en la pista. Pudieron verme crecer. Gracias a todos y cada uno de los que se detuvieron, aunque fuera un instante, a verme y apoyarme”, comentó.

Milos Raonic alcanzó el número 3 del mundo y estuvo a un paso de ganar un Grand Slam, porque llegó a la final de Wimbledon en 2016, donde perdió ante el británico Andy Murray.