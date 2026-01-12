De esas historias que son digas de aplaudir y que a sus 35 años llega a su fin. Se trata de Milos Raonic, figura canadiense que anunció su retiró del tenis y cuelga la raqueta oficialmente.

El bombardero norteamericano fue 3° del mundo en el ATP en su momento y también finalista de Wimbledon en 2016. Además tiene el récord absoluto de aces en un partido, con 47 ante Cameron Norrie.

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado. Estoy más preparado que nunca”, partió diciendo en sus redes sociales.

Una carrera llena de historias en el tenis

Milos Raonic debutó oficialmente en un cuadro ATP en peleado partido ante Fernando González, el cual terminó perdiendo en 2009. De ahí en más su carrera siempre lo hizo un animador del circuito, aunque las lesiones le pasaron la cuenta.

“Pude presentarme cada día y concentrarme en mejorar, ver adónde me llevaría eso, y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura suerte. De alguna manera, esto se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida”, aseguró el canadiense.

Milos Raonic también lo pasó mal con las críticas. Durante la pandemia, una viral foto junto a Diego Schwartzman se llenó de burlas acusando sobrepeso. El argentino debió cerrar la opción de comentarios tras las críticas a Raonic.

Sin embargo, el canadiense se repuso a las lesiones y volvió a brillar en el tenis para un último baile. Y ya iniciada la temporada 2026 dedició poner fin a su pasión. “El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida”, cerró.

