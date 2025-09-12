En la antesala del debut frente a Luxemburgo, por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el ambiente en torno al equipo chileno se siente especial.

La serie se jugará este sábado y domingo en el Parque Estadio Nacional, y aunque las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo generaron ruido, lo cierto es que la marea roja del tenis vuelve a decir presente.

ver también Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

La noticia que ilusiona a Chile

La gran noticia es que la cancha del Estadio Nacional estará prácticamente a tope. El sábado ya está todo vendido y para el domingo quedan apenas algunas entradas, lo que asegura un marco espectacular de casi 4.500 espectadores por jornada.

“Es buenísimo. Hace mucho que no jugábamos aquí en Chile. Feliz también de que sea en una fecha en que hay mucha gente que quiere apoyar al deporte y a nosotros. Así que feliz de jugar en un estadio lleno y aquí en Chile”, dijo Tomás Barrios.

Y desde la Federación también celebran el fervor del público. Andrés Otero, su gerente general, destacó que la hinchada chilena mantiene intacto el romance con el deporte.

“Esto simplemente ratifica que el tenis sigue siendo un deporte muy popular en Chile y que la gente se inspira con este equipo, se inspira con nuestro capitán Nicolás Massú a estar presente y acompañar al equipo”, comentó Otero.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dónde ver a Chile vs Luxemburgo? La Roja del tenis disputa la Zona 1 de la Copa Davis

Una verdadera fiesta del tenis

La acción partirá este sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas con los singles, mientras que el domingo 14 de septiembre, desde las 16:00 horas, será el turno del dobles y los partidos individuales restantes.

“Hay mucha confianza en los cinco jugadores que nominó el capitán Nicolás Massú, hay mucha confianza en lo que puede ser esta serie con Luxemburgo y hay mucha confianza también en ver un buen nivel de tenis”, destacó Otero.