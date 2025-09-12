Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

A horas de la Copa Davis, Chile recibe una noticia que ilusiona al equipo de Nicolás Massú

El equipo chileno se alista para enfrentar a Luxemburgo en Ñuñoa y en la previa llegó un guiño que enciende aún más la ilusión.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Massú
© Getty ImagesNicolás Massú

En la antesala del debut frente a Luxemburgo, por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el ambiente en torno al equipo chileno se siente especial. 

La serie se jugará este sábado y domingo en el Parque Estadio Nacional, y aunque las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo generaron ruido, lo cierto es que la marea roja del tenis vuelve a decir presente.

Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

ver también

Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

La noticia que ilusiona a Chile

La gran noticia es que la cancha del Estadio Nacional estará prácticamente a tope. El sábado ya está todo vendido y para el domingo quedan apenas algunas entradas, lo que asegura un marco espectacular de casi 4.500 espectadores por jornada. 

“Es buenísimo. Hace mucho que no jugábamos aquí en Chile. Feliz también de que sea en una fecha en que hay mucha gente que quiere apoyar al deporte y a nosotros. Así que feliz de jugar en un estadio lleno y aquí en Chile”, dijo Tomás Barrios.

Y desde la Federación también celebran el fervor del público. Andrés Otero, su gerente general, destacó que la hinchada chilena mantiene intacto el romance con el deporte.

“Esto simplemente ratifica que el tenis sigue siendo un deporte muy popular en Chile y que la gente se inspira con este equipo, se inspira con nuestro capitán Nicolás Massú a estar presente y acompañar al equipo”, comentó Otero.

Publicidad
¿Dónde ver a Chile vs Luxemburgo? La Roja del tenis disputa la Zona 1 de la Copa Davis

ver también

¿Dónde ver a Chile vs Luxemburgo? La Roja del tenis disputa la Zona 1 de la Copa Davis

Una verdadera fiesta del tenis

La acción partirá este sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas con los singles, mientras que el domingo 14 de septiembre, desde las 16:00 horas, será el turno del dobles y los partidos individuales restantes. 

“Hay mucha confianza en los cinco jugadores que nominó el capitán Nicolás Massú, hay mucha confianza en lo que puede ser esta serie con Luxemburgo y hay mucha confianza también en ver un buen nivel de tenis”, destacó Otero.

    Lee también
    Tras fallida llegada a Colo Colo: El cambio de Montecinos en O’Higgins
    Chile

    Tras fallida llegada a Colo Colo: El cambio de Montecinos en O’Higgins

    El triste lazo que une a Jamie Vardy con Alexis Sánchez
    Internacional

    El triste lazo que une a Jamie Vardy con Alexis Sánchez

    Los pobres números que tiene en Chile el nuevo DT de La Serena
    Campeonato Nacional

    Los pobres números que tiene en Chile el nuevo DT de La Serena

    Gorosito toma radical medida en Alianza Lima antes de jugar con la U
    U de Chile

    Gorosito toma radical medida en Alianza Lima antes de jugar con la U

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo