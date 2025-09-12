Alejandro Tabilo (125°) decidió hace una semana bajarse de la Copa Davis para priorizar su calendario y partir antes la gira asiática.

La decisión le trajo críticas, pero en la cancha parece estar dando resultados, ya que este viernes firmó un triunfazo en el Challenger de Guangzhou que lo mete otra vez en semifinales.

Alejandro Tabilo en el Challenger de Guangzhou (Foto: ATP Challenger Tour).

Triunfo con sabor a revancha

Mientras el equipo chileno se prepara para la serie ante Luxemburgo para la Copa Davis, Jano venció al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), tercer sembrado del torneo y quien lo había derrotado a inicios de año en Auckland.

Esta vez, la historia fue distinta. Luego de dos horas y 33 minutos de pelea, el chileno remontó por 5-7, 7-5 y 6-2 para sellar su boleto a semifinales.

Con esta victoria, Tabilo sumó puntos clave y ya trepa hasta el puesto 118 en el ranking ATP en vivo.

Además, volvió a instalarse entre los cuatro mejores de un torneo después de tres meses, cuando había alcanzado esa instancia en Prostejov, República Checa.

El próximo desafío de Tabilo

En busca de la final, Tabilo se medirá con el australiano Christopher O’Connell (89°), primer sembrado del torneo.

Eso sí, la estadística lo acompaña, porque el chileno le ganó las dos veces que chocaron, en Indian Wells y Montecarlo .

Un dato irónico: el duelo será el mismo día en que inicie la serie de la Copa Davis ante Luxemburgo.