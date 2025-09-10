Es tendencia:
Fue N°1 del mundo, actual capitán de la Copa Davis y recibió duro castigo tras agredir a un voluntario de 60 años

Lleyton Hewitt recibió una suspensión y multa tras empujar a un voluntario de control antidopaje.

Por Javiera López Godoy

Lleyton Hewitt en la Copa Davis 2024
© Getty ImagesLleyton Hewitt en la Copa Davis 2024

Todo pasó en noviembre de 2024, en España, tras la derrota de Australia frente a Italia en la semifinal de la Copa Davis.

Según el tribunal independiente de ITIA, el exnúmero 1 del mundo y actual capitán australiano, Lleyton Hewitt, empujó con demasiada fuerza a un voluntario de control antidopaje, un hombre de 60 años que estaba cumpliendo su rol detrás de cámaras.

Lleyton Hewitt negó los hechos, pero no sirvió de nada

Hewitt se defendió diciendo que actuó en defensa propia, pero el tribunal consideró que el empujón fue excesivo y desproporcionado. 

La ITIA revisó videos, testimonios y entrevistas, y concluyó que el contacto cruzó claramente la línea.

Por tanto, Lleyton Hewitt estará fuera de todas las actividades relacionadas con el tenis entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre. 

Equipo australiano de la Copa Davis 2024, junto a su capitán, Lleyton Hewitt (Getty Images).

Equipo australiano de la Copa Davis 2024, junto a su capitán, Lleyton Hewitt (Getty Images).

Eso sí, podrá seguir al mando del equipo australiano en los cuartos de final de la Copa Davis contra Bélgica el 13 y 14 de septiembre en Sídney, porque los jueces no querían que su sanción afectara injustamente su rol en el torneo.

Adicionalmente, deberá pagar una multa de 30 mil dólares australianos, unos $19,1 millones de pesos chilenos.

“No tuvimos otra opción”

“El personal antidopaje juega un rol fundamental en mantener la integridad del tenis y debería poder trabajar sin miedo a contacto físico. En este caso, esa línea se cruzó y no tuvimos otra opción que actuar”, aclaró Karen Moorhouse.

Cabe mencionar que Hewitt todavía puede apelar la decisión, pero hasta ahora no ha presentado ningún recurso.

