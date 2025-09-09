Chile vuelve a la cancha en la Copa Davis. Esta vez, los dirigidos por Nicolás Massú enfrentarán a Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial, donde necesitan una victoria.

La Roja del tenis se reúne nuevamente en la ensaladera de plata. Esta vez se miden a un rival europeo y lo hacen en condición de local, en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Es una oportunidad ideal para que sea una fiesta en Ñuñoa.

¿Dónde ver a Chile vs Luxemburgo en Copa Davis?

La serie de la Zona 1 del Grupo Mundial podrá ser vista en televisión abierta a través de TVN. Además, estos partidos también se podrán ver por las plataformas digitales del canal estatal.

¿A qué hora juega Chile con Luxemburgo?

La llave comenzará el sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas. En esta primera jornada se jugarán dos partidos, con los duelos entre la primera raqueta de cada país ante el segundo del rival. El domingo 14 a partir de las 16:00 horas será el dobles y tras ellos, los dos singles en caso de que la serie todavía no esté definida.

El presente de Chile

La Roja del tenis disputa esta llave debido a que perdió en su última serie con Bélgica, la cual terminó en escándalo por la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin. El chileno no pudo regresar a la cancha y todo terminó en polémica. Chile intenta dar vuelta la página.

Nicolás Massú lidera al equipo chileno y ante Luxemburgo, no podrá contar con Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (125°). El primero fue padre recientemente, mientras el segundo decidió privilegiar su gira asiática. Los principales singlistas de La Roja serán Cristian Garin (124°) y Tomás Barrios (134°).

Luxemburgo por su parte también perdió a su principal jugador Chris Rodesch (174°), por lo que sus tenistas en Chile serán Alex Knaff (668°) y Louis Van Herck (1.293°). La Roja del tenis buscará la victoria para intentar en el 2026 volver nuevamente a las finales de la Copa Davis.