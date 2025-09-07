No sin poca polémica, Alejandro Tabilo (122° del ranking ATP) decidió bajarse del equipo chileno de Copa Davis para la serie por el Grupo Mundial que enfrentarán a Luxemburgo, para privilegiar la continuidad de su temporada 2025.

“Muchos critican pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo“, expresó en sus redes sociales, encontrándose con la respuesta del capitán nacional Nicolás Massú.

A pesar de las polémicas, Alejandro Tabilo seguirá con su calendario para la presente campaña. De hecho, el zurdo de origen canadiense tomó sus maletas y partió hasta China, donde ya conoce quién será su rival en su debut en el Challenger de Guangzhou.

¿Contra quién jugará Alejandro Tabilo en China?

El certamen se trata de un torneo que entrega un máximo de 100 puntos para el ganador. En éste, el nacional fue ubicado como sexto cabeza de serie, por lo que le corresponde estrenarse con un jugador de ranking inferior.

Según el sorteo del Challenger de Guangzhou, Alejandro Tabilo se estrenará ante el ruso Pavel Kotov (294° ATP), al que derrotó en los dos juegos previos que tuvieron, en el Challenger de Shymkent 2019 y el Masters 1000 de Indian Wells en 2024.

Si llega a coronarse campeón, algo que no logró concretar en la actual campaña, “Unagi” podría subir hasta 18 puestos en el ranking mundial y acercarse nuevamente al Top 100. Si cae en su debut, podría sufrir una nueva caída en su clasificación.

¿Cuándo juega el chileno?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y el ruso Pavel Kotov, por la primera ronda del Challenger de Guangzhou, se disputará este lunes 8 de septiembre, en horario por confirmar.