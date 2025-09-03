La temporada 2025 ha sido dura para el tenis chileno. Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo lo saben muy bien.

Ambos decidieron restarse de la nómina de Copa Davis para enfrentar a Luxemburgo, evidenciando una temporada difícil para ambos.

Los resultados no han sido los mejores, tanto así que ninguno ha ganado títulos este año y ambos cayeron del Top 100. Mientras Jarry es 102° del mundo, Tabilo se posiciona en el puesto 122°.

Destellos que salvaron el año

Entre las luces en medio de tanta sombra, Tabilo firmó uno de los triunfos más recordados del año al derrotar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Montecarlo, aunque luego cayó ante Grigor Dimitrov en octavos.

Jarry, por su lado, brilló en Wimbledon al eliminar a Holger Rune, Learner Tien y Joao Fonseca para instalarse en octavos de final. Sin duda, ha sido una de sus mejores actuaciones en el año.

¿Quién ha ganado más, Jarry o Tabilo?

Si bien los títulos no llegaron, las cifras impresionan. Nicolás Jarry acumula un prize money de 783.693 dólares este año, lo que equivale a unos $758,8 millones de pesos chilenos.

Con esa cifra, el Príncipe es el tenista chileno que más dinero se ha llevado en premios hasta ahora en esta temporada.

El segundo es Alejandro Tabilo, que suma un monto de 539.879 dólares en 2025, es decir cerca de $522,7 millones de pesos.

Con varios torneos aún por disputarse, los dos chilenos buscan dar vuelta la página y cerrar el 2025 con mejores resultados. Por ahora, al menos, los premios mantienen el orgullo intacto.

