Con polémica por Alejandro Tabilo y su automarginación, Chile alista su participación en Copa Davis para volver a instalarse entre los grandes, tras la polémica serie perdida ante Bélgica. Por ello, Nicolás Massú sorprendió en la nómina.

Con la ausencia también de Nicolás Jarry por el nacimiento de su hija, serán Cristián Garin (126° ATP) y Tomás Barrios (134° ATP) quienes liderarán la tanda ante Luxemburgo.

Pero con miras a los duelos en el Court Central Anita Lizana, del Sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el Vampiro sorprendió con un tenista hijo de ex futbolista y con pasado goleador en el fútbol chileno.

Massú y el heredero de los goles chilenos

Junto a Matías Soto (272° ATP) y Diego Fernández (1068° ATP), Nicolás Massú nominó al chileno Daniel Núñez (773° ATP) para Copa Davis. El talento rancagüino es hijo de Mario Núñez, icónico artillero de O’Higgins de Rancagua en 1999.

Daniel Núñez

Mientras Daniel tiene una prometedora carrera en el tenis, su padre Mario es recordado por anotar 34 tantos en O’Higgins, donde la Federación Internacional de Historia y Estadística lo premió como uno de los máximos artilleros del mundo en Primera División.

El “Oso” Núñez brilló junto a Jaime González en aquella delantera del Capo de Provincia, siendo recordado también por disputa “El partido del Siglo” ante U de Chile, con derrota por 5-4.

Con esa historia paternal sobre sus hombros, Daniel Núñez buscará ganarse la confianza de Nicolás Massú en Copa Davis, con una serie ante Luxemburgo que ya dio que hablar en materia de nombres.

