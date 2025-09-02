Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

La pésima noticia que recibe Luxemburgo y que beneficia a Chile a solo días de la Copa Davis

El equipo europeo sufrió una baja sensible justo antes de viajar a Santiago, lo que le da un respiro a Chile tras perder a sus principales figuras.

Por Javiera López Godoy

Equipo de Luxemburgo
Equipo de Luxemburgo

El duelo entre Chile y Luxemburgo por la Copa Davis parecía inclinarse en contra del equipo nacional luego de confirmarse las bajas de Alejandro Tabilo (122°) y Nicolás Jarry (102°).

Sin embargo, los europeos también recibirán un golpe duro: Chris Rodesch (162°), su mejor jugador, no será parte de la serie.

Chris Rodesch no viaja a Santiago

La ausencia de Rodesch fue confirmada por los medios Lessentiel y Séptimo Game, que detallaron que el luxemburgués sigue lidiando con tendinitis en una rodilla. 

El tenista había reaparecido en la qualy del US Open, tras dos meses fuera, pero cayó en primera ronda y decidió no arriesgarse para la serie en Santiago.

Chris Rodesch en Wimbledon 2025 (Getty Images).

Chris Rodesch en Wimbledon 2025 (Getty Images).

Tabilo rompe el silencio tras bajarse de la Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

ver también

Tabilo rompe el silencio tras bajarse de la Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

Luxemburgo, sin su líder

El equipo visitante, capitaneado por el histórico Gilles Müller, llegará a Chile con Alex Knaff (662°) como principal carta, acompañado de Raphaël Calzi (1667°), Louis Van Herck (1350°), Aaron Gil García (1461°) y Matiej Reiter (sin ranking).

Publicidad

Chile también sufre bajas importantes

Si bien Luxemburgo pierde a su principal raqueta, Chile tampoco tendrá a sus dos mejores exponentes. La nómina nacional quedó conformada por:

Días y horario de la serie

El enfrentamiento está programado para el sábado 13 de septiembre a las 17:00 y el domingo 14 a las 16:00 en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Publicidad
Lee también
La nueva polémica de los árbitros tras el Superclásico
U de Chile

La nueva polémica de los árbitros tras el Superclásico

Poderoso mensaje de Suazo por Nico Córdova en La Roja
Selección Chilena

Poderoso mensaje de Suazo por Nico Córdova en La Roja

Nico Córdova designa al nuevo capitán de la Roja
Selección Chilena

Nico Córdova designa al nuevo capitán de la Roja

El Fantasma de la B ataca con fuerza: nuevo DT es despedido
Chile

El Fantasma de la B ataca con fuerza: nuevo DT es despedido

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo