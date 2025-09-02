El duelo entre Chile y Luxemburgo por la Copa Davis parecía inclinarse en contra del equipo nacional luego de confirmarse las bajas de Alejandro Tabilo (122°) y Nicolás Jarry (102°).

Sin embargo, los europeos también recibirán un golpe duro: Chris Rodesch (162°), su mejor jugador, no será parte de la serie.

Chris Rodesch no viaja a Santiago

La ausencia de Rodesch fue confirmada por los medios Lessentiel y Séptimo Game, que detallaron que el luxemburgués sigue lidiando con tendinitis en una rodilla.

El tenista había reaparecido en la qualy del US Open, tras dos meses fuera, pero cayó en primera ronda y decidió no arriesgarse para la serie en Santiago.

Chris Rodesch en Wimbledon 2025 (Getty Images).

Luxemburgo, sin su líder

El equipo visitante, capitaneado por el histórico Gilles Müller, llegará a Chile con Alex Knaff (662°) como principal carta, acompañado de Raphaël Calzi (1667°), Louis Van Herck (1350°), Aaron Gil García (1461°) y Matiej Reiter (sin ranking).

Chile también sufre bajas importantes

Si bien Luxemburgo pierde a su principal raqueta, Chile tampoco tendrá a sus dos mejores exponentes. La nómina nacional quedó conformada por:

Días y horario de la serie

El enfrentamiento está programado para el sábado 13 de septiembre a las 17:00 y el domingo 14 a las 16:00 en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

