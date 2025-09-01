Es tendencia:
De la qualy del US Open a la Copa de Sevilla: El premio que asegura Tomás Barrios en España

El chillanejo vuelve a la acción en el circuito y ya tiene asegurada una cifra que, comparada con los premios de Nueva York, parece simbólica.

Por Javiera López Godoy

Tomás Barrios
© PhotosportTomás Barrios

Hace apenas unos días Tomás Barrios estaba en las canchas del US Open, donde, pese a caer en la primera ronda de la qualy, embolsó más de 26 millones de pesos chilenos. 

Ahora, el tenista nacional cambia el cemento neoyorquino por la arcilla española para disputar la Copa de Sevilla, un Challenger 125 que reparte premios mucho más modestos.

Solo por debutar, Barrios se llevará cerca de dos millones de pesos chilenos. Casi nada en comparación con el último Grand Slam del año.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. David Jorda Sanchis en la Copa Sevilla? Horario y dónde ver en vivo

Los premios en juego en Sevilla

El torneo andaluz, categoría Challenger 125, ofrece una bolsa que dista mucho de la que se maneja en los Grand Slams. 

Por jugar la primera ronda, Barrios ya tiene asegurados 1,890 euros, poco más de dos millones de pesos chilenos.

Si avanza, los números mejoran:

  • Octavos de final: €3,055 ($3,4 millones)
  • Cuartos de final: €5,235 ($5,9 millones)
  • Semifinal: €9,015 ($10,2 millones)
  • Finalista: €15,150 ($17,1 millones)
  • Campeón: €25,740 ($29,1 millones)
Debut ante un local

El primer desafío de Barrios será este martes 2 de septiembre frente al local David Jorda Sanchis, en un partido programado para no antes de las 11:00 horas de Chile. 

