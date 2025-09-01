Es tendencia:
¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. David Jorda Sanchis en la Copa Sevilla? Horario y dónde ver en vivo

Revisa el horario confirmado y dónde ver en vivo el estreno del chileno en el Challenger 125 de España.

Por Javiera López Godoy

Tomás Barrios y David Jorda Sanchis
© Getty/InstagramTomás Barrios y David Jorda Sanchis

Después de su caída en la qualy del US Open, Tomás Barrios buscará revancha en el Challenger 125 de Sevilla, conocido como Copa Sevilla. 

El chileno, ubicado 134° del mundo, enfrentará a David Jorda Sanchis (443°), en un duelo inédito que promete acción desde el primer punto.

Partido inédito y con ventaja chilena

Barrios y Jorda Sanchis nunca se han enfrentado en torneos oficiales, por lo que será un duelo totalmente nuevo. 

A pesar de esto, el ranking favorece al chileno, quien llega como favorito sobre el español.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. David Jorda Sanchis?

El encuentro se disputará el martes 2 de septiembre, no antes de las 11:00 horas de Chile. 

El horario exacto dependerá del avance de los partidos del torneo.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La única forma de seguir el partido será a través de www.atptour.com

Dentro del sitio, hay que ir al menú “Challenger”, luego a “Challenger TV” y buscar el torneo por el nombre “Seville”, o bien directamente por alguno de los nombres de los jugadores.

