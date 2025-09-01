Después de su caída en la qualy del US Open, Tomás Barrios buscará revancha en el Challenger 125 de Sevilla, conocido como Copa Sevilla.
El chileno, ubicado 134° del mundo, enfrentará a David Jorda Sanchis (443°), en un duelo inédito que promete acción desde el primer punto.
Partido inédito y con ventaja chilena
Barrios y Jorda Sanchis nunca se han enfrentado en torneos oficiales, por lo que será un duelo totalmente nuevo.
A pesar de esto, el ranking favorece al chileno, quien llega como favorito sobre el español.
¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. David Jorda Sanchis?
El encuentro se disputará el martes 2 de septiembre, no antes de las 11:00 horas de Chile.
El horario exacto dependerá del avance de los partidos del torneo.
¿Dónde ver el partido en vivo?
La única forma de seguir el partido será a través de www.atptour.com
Dentro del sitio, hay que ir al menú “Challenger”, luego a “Challenger TV” y buscar el torneo por el nombre “Seville”, o bien directamente por alguno de los nombres de los jugadores.