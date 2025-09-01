Entre viajes, entrenamientos y torneos que no dan respiro, Nicolás Jarry tiene una nueva razón para sonreír.

El chileno celebró el nacimiento de su tercera hija, noticia que su esposa compartió en Instagram con una tierna foto y un mensaje.

“Ayer recibimos a nuestra celesta”, publicó Laura Urruticoechea en sus redes sociales.

Nació la tercera hija de Nicolás Jarry y Laura Urruticoechea.

Horas mas tarde, la esposa del tenista volvió a compartir una imagen y en esta ocasión se ve a la pequeña durmiendo en el pecho de Jarry.

Una familia que crece a ritmo de Grand Slams

Con esta llegada, Jarry y su esposa ya son padres de tres niños: Juan de tres años y Santiago de dos años.

Publicidad

Publicidad

Ahora la familia suma una integrante más, justo cuando el tenista atraviesa una de las temporadas más exigentes de su carrera.

ver también Nico Jarry admite dudas de cara al duelo con Luxemburgo en la Copa Davis: “No me siento muy confiable”

Una elección poco común en el circuito

Lejos de dejar a su familia en casa, Jarry ha optado por viajar junto a ellos por el mundo.

“No es algo común, soy prácticamente el único. Pero es muy necesario”, contó a AS en una entrevista.

Sobre el futuro de sus hijos, el chileno ha sido claro. “Todas las opciones están abiertas. Incluso la educación en casa es una opción, porque quiero estar lo más cerca posible de ellos”.

Publicidad

Publicidad

Para Jarry, la experiencia de conocer distintas culturas es una forma de aprendizaje invaluable. “No hay mejor educador que la vida”, destacó.