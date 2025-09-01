Nicolás Jarry fue sincero. El tenista chileno, hoy 102 del mundo, reconoció que llega con dudas al enfrentamiento por el Grupo Mundial I de Copa Davis ante Luxemburgo, el 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

“No me siento muy confiable”, confesó el principal referente del equipo capitaneado por Nicolás Massú, que busca dar un paso más hacia las Finales del torneo.

Chile parte como favorito

Será la primera vez que Chile y Luxemburgo se enfrenten en Copa Davis y el escenario no podría ser más simbólico: el court central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Con público local, arcilla y equipo completo, Jarry cree que el favoritismo está de su lado.

“Sin lugar a dudas para mí, jugando de local ante Luxemburgo, con toda la gente con nosotros y en arcilla, siento que somos favoritos”, afirmó al sitio oficial de la Copa Davis.

Nicolás Jarry en el US Open 2025 (Getty Images).

ver también Serie Chile vs. Luxemburgo en la Copa Davis: ¿Cuándo es la venta de entradas, cuánto cuestan y dónde comprarlas?

La dudas de Jarry

Pero, aunque el favoritismo es claro, Jarry no esquiva su realidad, ya que está lejos de su mejor versión.

Publicidad

Publicidad

“Yo no llego -hablando de mí y no del equipo- con el mejor presente. Hay varias partes de mi juego que he mejorado un montón, pero no me siento muy confiable”, reconoció el ex Top 20.

Nicolás Jarry en la Copa Davis 2024 (Getty Images).

Luxemburgo, rival a la vista

El equipo europeo llegaba liderado por Chris Rodesch, número 162 del ranking ATP y la mejor carta del equipo europeo. Sin embargo, el luxemburgués se habría terminado bajando hace poco.

Publicidad

Publicidad

Aunque el rival no luce intimidante sobre el papel, Jarry advierte que el trabajo del equipo técnico será clave.

“Allí va a tener mucha incidencia el trabajo de nuestro capitán, Massú, y verlos entrenando allí en Santiago”, remarcó.