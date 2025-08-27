El US Open acaba de tener uno de esos momentos inolvidables en la segunda ronda del torneo.

Raphael Collignon (107°), un joven belga de 23 años y fuera del Top 100, no solo puso en aprietos a Casper Rudd (12°), sino que terminó llevándose la victoria en un épico partido 6-4, 3-6, 3-6 y 6-4 7-5.

Fue su primera vez en segunda ronda de un Grand Slam y su reacción lo dijo todo. Se tiró al suelo, sin creer lo que estaba pasando, pero claro de que acababa de escribir la historia de su carrera.

Collignon vs. Rudd: un partido de altibajos

Collignon partió con todo, llevándose el primer set con autoridad. Rudd, ex número 2 del mundo, no tardó en reaccionar y se adueñó de los dos sets siguientes, dejando claro por qué había llegada la final en 2022.

Pero el belga no se rindió. Con nervios de acero y puntos decisivos a su favor, logró empatar y forzar un quinto set que terminó cerrando 7-5. Cada game fue un duelo mental, donde la concentración y la valentía marcaron la diferencia.

La clave de la victoria belga

Aunque Rudd acumuló más puntos en total, Collignon ganó los que realmente contaban: break points salvados, juegos clave con su primer servicio y una capacidad para mantenerse agresivo cuando el partido estaba al límite.

Su mezcla de precisión y audacia le permitió conquistar un triunfo que pocos esperaban, pero que ahora lo coloca como la gran sorpresa del torneo.

“Es el mejor día de mi vida. Gracias”, dijo después del duelo. “Creo que jugué un buen partido. No fue fácil porque Casper es un gran campeón. Tenía mucho miedo al principio, pero encontré el ritmo. Gracias por venir. Fue increíble jugar”, agregó.

Tercera ronda y más confianza

Con su primer gran triunfo en un Grand Slam ya asegurado, Collignon ahora enfrentará a Jiri Lehecka (21°) en tercera ronda.

Con este triunfo, el joven tenista se pega un salto en el ranking ATP, hasta el puesto 91° del mundo.

