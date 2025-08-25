Es tendencia:
Leyenda del tenis y figura de la WTA analizan el partido de Tabilo vs. Zverev: Ven al chileno como presa fácil

Jimmy Connors y Andrea Petkovic evaluaron las posibilidades de Alexander Zverev en el US Open, mientras Jano se prepara para su debut.

Por Javiera López Godoy

El choque entre Alejandro Tabilo (122°) y Alexander Zverev (3°) en el US Open ya tiene a más de un experto hablando. 

Jimmy Connors, leyenda del tenis, y Andrea Petkovic, reconocida figura de la WTA, analizaron el paso del alemán por el Grand Slam y ambos coincidieron en algo: Tabilo no será una piedra en el camino del N°3 del mundo.

Connors observa a Zverev con ojo crítico

El exnúmero uno del mundo y leyenda del tenis, Jimmy Connos, destacó el talento de Zverev y sus oportunidades pasadas en Grand Slams.

“He visto cómo juega y tiene todo lo necesario“, dando por sentando su triunfo en primera ronda ante el chileno. “Me pregunto qué le falta para ganar un Grand Slam”, señaló Connors.

“Puedo ver que tiene un gran juego. ¿Qué tendría que hacer para superar ese obstáculo, supongo que es la forma correcta de decirlo, y ganar un Grand Slam?”, agregó.

Petkovic ve a Tabilo como presa fácil

Andrea Petkovic, ex Top 20 y figura destacada de la WTA, proyecta que Zverev puede avanzar hasta las semifinales, asumiendo por lo tanto que el partido con Tabilo está más ganado.

“Creo que llegará a semifinales. Los rivales de su cuadro son jugadores contra los que generalmente le gusta jugar, ya sea Andrey Rublev o Karen Khachanov, aunque perdiera contra él en Toronto”, dijo.

“Creo que los jugadores de su cuadro son vencibles”, agregó.

Tabilo se enfrenta a su mayor desafío en el US Open

 Alejandro Tabilo, 122° del ranking, debutará ante Zverev este martes 26 de agosto.

La evaluación de los expertos sugiere que el alemán es amplio favorito, lo que convierte al encuentro en un verdadero examen para el nacional y una oportunidad para sorprender en Flushing Meadows.

