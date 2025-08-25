El US Open no solo es un escenario para las grandes estrellas del tenis mundial, sino también un lugar donde los chilenos han dejado su marca.

Mientras Alejandro Tabilo se prepara para su tercer debut en el torneo, es el momento perfecto para recordar quiénes han hecho historia y cuántos torneos han disputado los nacionales en la Gran Manzana.

Jaime Fillol, el líder histórico

Con 16 participaciones, Jaime Fillol encabeza la lista de chilenos con más presencias en el US Open durante la Era Abierta.

La consistencia y talento en la cancha del abuelo de Jarry, lo convirtieron en un referente del tenis nacional, dejando recuerdos imborrables en Flushing Meadows.

Chino Ríos marcó historia, pero González lo supera

El Chino Ríos, ex número uno del mundo, participó en nueve ediciones del torneo y sigue siendo uno de los nombres más emblemáticos del tenis chileno. Con ese número es igualado por su compatriota Nicolás Massú.

Publicidad

Publicidad

Su paso por Nueva York quedó grabado tanto por su estilo agresivo como por momentos inolvidables que todavía recuerdan los fanáticos.

Sin embargo, Fernando González lo supera, con 11 participaciones en total.

ver también Mensik sorprende con sus declaraciones sobre Jarry tras abatirlo en el US Open: “Nico es…”

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, la nueva generación

Nicolás Jarry acumula seis participaciones contando la de este año, mientras que Tabilo inicia su tercer camino en el US Open.

Publicidad

Publicidad

Ambos representan la esperanza actual del tenis chileno y buscan dejar su propia huella en un torneo que ya ha sido testigo de hazañas nacionales.

Todos los chilenos que brillaron